Nitrianske kúpalisko chcú otvoriť v sobotu, vstupné radikálne zdraželo

Lístok je po šestnástej lacnejší. Pôvodne chceli tento čas posunúť o 1,5 hodiny.

NITRA. Mestské kúpalisko má byť otvorené od 17. júna. „V pondelok prídu z hygieny odobrať vzorky vody z bazénov,“ povedal v piatok hovorca Tomáš Holúbek.

Ak by bolo zlé počasie, termín otvorenia posunú. Novinky nechystajú žiadne.

Vlani návštevníkov čakala dokončená gastrozóna - pribudli drevené terasy, piesková a štrková časť aj výsadba. V tejto sezóne bude nové len vstupné, ktoré išlo hore, a to radikálne.

Zľava len do 15 rokov

Dospelí a tínedžeri od 16 rokov zaplatia osem eur namiesto vlaňajších štyroch. Seniorov vyjde lístok tri eurá.

Pre deti do troch rokov je vstup zadarmo, do 15 rokov vrátane stojí 4 eurá. Na športoviskách platí zľava až do 18 rokov, rozhodli o tom poslanci. Kúpalisko do tejto kategórie nespadá, keďže ide o rekreačné zariadenie.

Po štvrtej popoludní sú poplatky nižšie rovnako ako vlani. Dospelý napríklad zaplatí 4 eurá, dieťa dve.

Pôvodne mala byť takéto zľava možná až po 17.30, nakoniec poslanci zachovali pôvodný čas, teda od 16. hodiny. Pozmeňujúci návrh dala Denisa Branikovičová.