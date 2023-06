Napínavý duel Knights proti Ostrave

Dramatické záverečné kolo prinesie do Nitry derby s Bratislavou.

Nitra Knights v nedeľu podvečer v domácom prostredí pred 852 divákmi privítali v rámci deviateho kola najvyššej českej ligy amerického futbalu najlepší tím súťaže Ostrava Steelers. Po šiestich víťazstvách v rade Knights s kvalitným súperom držali krok až do záveru stretnutia. Fanúšikovia sa dočkali dramatického priebehu zápasu na Štadióne pod Zoborom, kde napokon domáci podľahli súperovi výsledkom 25:28. Z hráčov Knights sa najviac zaskveli receiver Mário Biró a Ľubomír Paprčka.

V praxi to znamená, že v najbližšom súboji proti Bratislava Monarchs, ktorý sa odohrá 18. 6. od 14.00 h v Nitre, musia zverenci Phillipa Hilderbranda triumfovať, ak chcú mať postup do play-off vo svojich rukách. „V prvom rade chceme poďakovať fanúšikom. Sme radi, že sme im ukázali skvelý futbal, samozrejme nás mrzí výsledok, ale o to viac budeme chcieť vyhrať v derby s Bratislavou budúci týždeň. Dúfame, že nás fanúšikovia prídu znova navštíviť v hojnom počte a vytvoria fantastickú atmosféru, ako tomu bolo aj dnes,” konštatoval wide receiver Gorazd Lazorík.