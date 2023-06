Hokejová permanentka? Výborný nápad!

Najlepšia atmosféra na Slovensku volá! Pomôž klubu aj sebe.

Predaj hokejových permanentiek štartuje! Zabezpečte si obľúbené miesto na zimáku, netlačte sa už viac v dlhých radoch alebo neproste kamaráta, nech vám zoženie lístok.

HK Nitra v pondelok 12. júna začína s predajom permanentiek na novú sezónu. Ušetrite peniaze, majte garanciu vstupenky na play-off a podporte klub, ktorý mestu robí najlepšiu reklamu, vychováva najviac reprezentantov a v posledných desiatich rokoch získal osem extraligových medailí.

Stále váhate s kúpou permanentky? Pripravili sme anketu verných fanúšikov Nitry, ktorá vraví jasnou rečou.

Marek Balázs: „Kto fandí hokeju a pravidelne navštevuje domáce zápasy Nitry, kúpu permanentky mu jednoznačne odporúčam. Môže tak už v lete podporiť svoj milovaný klub. Ja si každoročne kupujem dve permanentky, aby som aspoň akou-takou symbolickou čiastkou prispel klubu. Pod aktuálne najlepším možným vedením a trénerom forsíruje moderný, útočný a nátlakový hokej, ktorý sa fanúšikom páči, dokáže ich nadchnúť, za čo na oplátku vytvárajú najlepšiu atmosféru na Slovensku. Nedá mi nevysloviť najväčšie výhody permanentiek, ktoré sa mi v posledných rokoch v dobrom vrátili. Mám rezerváciu vstupenky na každý domáci zápas play-off, vďaka tomu som na ‚finálových‘ sezónach ušetril stovky eur v porovnaní s ‚nepermanentkárom‘ a bezstarostne sa dostal k lístkom. Výhodnú cenu permanentky badať v porovnaní s cenami bežných lístkov – vďaka nej vidím viacero zápasov takpovediac zadarmo. Permanentky mám už roky do siedmeho radu nad našu útočnú tretinu, kde si dve tretiny užívam ofenzívny hokej. Aj keď je zimák natrieskaný, stačí mi prísť päť minút pred zápasom a mám svoje pohodlné a rovnaké miesto na sedenie. Pre to všetko permanentky vrelo odporúčam.“

75 eur ušetril permanentkár v porovnaní s nepermanentkárom na lístkoch do „červeného“ sedenia B-tribúny na domácich zápasoch strieborného play-off 2022. Permanentkár na státie ušetril 35 eur.

Juraj Miklovič: „Permanentku na domáce zápasy mám od sezóny 2004/2005, kedy vznikol oficiálny fanklub, hoci na domáce zápasy som chodil pravidelne už aj predtým. Permanentka pre mňa vždy znamenala niečo ako záväzok byť na každom domácom zápase v kotli, hučať a fandiť, aby Nitra vyhrala. Pripomínala mi, kedy je zápas a kedy sa zase uvidím s kamarátmi a dobre sa zabavíme. Dnes sa kúpa permanentky prezentuje ako finančná pomoc klubu, s čím, samozrejme, súhlasím, no chcel by som, aby to fanúšikovia vnímali aj ako posilnenie klubizmu alebo ako stotožnenie sa s našim milovaným klubom, pretože my nechodíme na súpera, my chodíme na Nitru.“

Nitrianski fanúšikovia sú dopingom pre hokejistov. (zdroj: Miroslav Slávik)

Viliam Krbúšik: „V roku 1978 som v Nitre začal študovať na vysokej škole a odvtedy chodím na hokej. Čiže sa blížim k päťdesiatke (úsmev). Každoročne vynechám maximálne tri až päť domácich zápasov, aj to iba kvôli rodinným udalostiam. Klub rád podporím, môj vzťah s ním je silný a vzájomný. Permanentku by som jednoznačne odporučil každému fanúšikovi, a to aj kvôli garancii miesta na play-off. Na hokeji sa rád stretávam s priateľmi a spoločne obdivujeme obecenstvo, aké nám celé Slovensko môže závidieť. A prácu s mládežou takisto. Posledná sezóna bola rozpačitá, no nie vždy sa zo skromných klubových podmienok dá vyťažiť veľký úspech. Šípim dobrú sezónu, vrátil sa môj obľúbenec Buček a máme trénera Stavjaňu, ktorý si zaslúži sochu pred štadiónom, aby aj budúce generácie vedeli, čo pre Nitru spravil.“

Richard Kelemen: „Na hokej ma otec prvýkrát vzal ako 10-ročného, učaroval mi a holdujem mu dodnes. Permanentku si kupujem dobrých desať až pätnásť rokov. Vnímam ju ako garanciu miesta na štadióne aj vtedy, keď je plný, čo je zároveň odmena za našu, fanúšikovskú, vernosť. A tiež ako podporu klubu, ktorý si našu priazeň zaslúži. Áno, teraz sme zažili slabšie chvíľky, lenže keď sa desať rokov hrá o medaily, môže prísť aj jedna takáto sezóna. Povedal by som, že nás zomkla, fandilo sa, aj keď sa nedarilo, ľudia si teraz budú víťazstvá a úspechy vážiť viac. Z klubového nastavenia mám dobrý pocit. Nitra už dlhoročne po sezóne vychová jedného-dvoch hokejistov pre reprezentáciu, koľko ich vychová Slovan? S mladými sa u nás robí výborne. Radosť mám aj z návratov veľkého srdciara Slováka a strelca Bučeka. S Kašíkom v bráne môžeme pomýšľať na oveľa vyššie priečky.“

46 eur ušetril permanentkár v 7. až 15. rade B-tribúny v porovnaní s nepermanentkárom na domácich zápasoch minulej sezóny.

Pavol Macho: „Permanentky berieme minimálne dvadsať rokov. Vždy rovnaké sedadlá. Šiesty rad nad trestnou lavicou. Na hokej som chodil už v dobách, keď štadión nebol ani zakrytý a keď sme cez pauzu medzi tretinami museli aj my, diváci, pomôcť očistiť ľad, lebo nebola ani rolba. Keď nerátam vojenčinu, za posledných štyridsať rokov som vynechal maximálne päť domácich zápasov. Ak klubu viem pomôcť kúpou permanentky, som za takú možnosť iba rád. V Nitre sa robí dobrý hokej. Nemôžeme sa porovnávať so Slovanom či Košicami, vedenie však vsádza na mladých a úspechy prichádzajú. Tréner Stavjaňa je odborník a ikona, keď sa teraz do tímu pridá aj strelec Buček, znovu môžeme hrať vysoko.“

Hokej je u Štefekovcov rodinnou záležitosťou. (zdroj: mš)

Miroslav Štefek: „Permanentku si kupujem minimálne pätnásť rokov. Slavo Chlebec je môj sused, Ľuboš Kolník bývalý spolužiak, hokej hrávam aj s Albínom Podstavkom, čiže k hokeju ma viaže jasné puto. To však aj k športu ako takému, je pre nás rodinnou záležitosťou, kultúrnym vyžitím. V janíkovskom futbale sme kedysi mali peknú spoluprácu s hokejistami. Oni si v letnej príprave zahrali s nami na trávniku, my v zimnej s nimi na ľade. Chlapcom chodíme fandiť aj von, no domácej atmosfére sa nič nevyrovná, je najlepšia na Slovensku a je to benefit permanentky. Šport mám rád, a tak jej kúpou rád podporím klub. A budem ho podporovať naďalej. Azda sa dočkáme aj druhého titulu. Už by sa patrilo.“

Tipsport Aréna

Cenník permanentiek: sezóna 2023/24 B 7. – 15. rad: 280 eur A 3. – 6. rad: 225 eur B 3. – 6. rad: 225 eur C 1. – 3. rad: 200 eur A 1. – 2. rad: 170 eur B 1. – 2. rad: 170 eur C 4. – 6. rad: 170 eur Prvá fáza predaju permanentiek potrvá od pondelka 12. júna do piatka 30. júna, dokedy majú rezerváciu majitelia permanentiek z minulej sezóny. Od pondelka 7. augusta sa začne voľný predaj všetkých permanentiek. Predaj prebieha v pokladni na sekretariáte HK Nitra. Otváracie hodiny: pondelok, utorok a štvrtok 8.00 h – 15.00 h, streda 8.00 h – 17.00 h, piatok 8.00 h – 12.00 h. Viac informácií na telefónnom čísle 0918 88 72 75.