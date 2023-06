Chlapci zo Šale tesne za medailami

Prípravka HŠK Legends sa predstavila na veľkom turnaji.

V Žiline na turnaji Mini Open Handball do 10 rokov boli v akcii aj chlapci z prípravky HŠK Legends Šaľa. V konkurencii 14 tímov z celého Slovenska sa prebojovali do najlepšieho kvarteta, ale napokon sa im ušla „zemiaková“ medaila. Aj štvrté miesto však je pekným umiestnením a motiváciou do ďalších tréningov.

Šaliansku výpravu potešil aj fakt, že Lukáš Kuka sa stal so 74 gólmi najlepším strelcom turnaja prípraviek.

Výsledky HŠK Legends Šaľa v skupine:

Modra A 21:6, Žilina 19:9, ŠKP Bratislava 15:21, Piešťany 15:19, Trebišov 21:15, Stupava B 27:13.

V nadstavbovej skupine: N. Zámky 10:14, Modra B 17:14, Stupava A 17:16.

Semifinále: Piešťany 16:21.

O 3. miesto: ŠKP Bratislava 13:16.

Poradie: 1. Piešťany, 2. N. Zámky, 3. ŠKP Bratislava, 4. HŠK Legends Šaľa, atď.

LEGENDS: Lukáš Kuka, Artur Bunney, Maxim Mihalovič, Matej Daniš, Márton Takács, Timotej Šleger, Sebastián Benkovič. Trénerka Katarína Dubajová.