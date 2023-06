Nemocnica v Nitre zostane dočasne bez CT. Pacientov s mozgovou príhodou budú voziť inam

Lekári hovoria o kritickej situácii, majú obavy.

Šéfredaktorka - MY Nitra

Priestory na prízemí chirurgického pavilónu má do konca júna v prenájme spoločnosť Jessenius. (Zdroj: mh)

NITRA. Fakultná nemocnica bude minimálne týždeň (od 19. do 28. júna) bez CT. Dôvodom je podľa vedenia „premiestnenie prístrojov externého poskytovateľa rádiologicko-diagnostických služieb“.

Jessenius uvoľní priestory na prízemí chirurgického pavilónu. Nájomnú zmluvu tam má len do 30. júna. Jedno CT presunú, druhé deinštalujú, pretože sa mu končí technická podpora.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nemocnica už objednala vlastné CT a RTG, očakávajú ich v júli.

Lekári sú z avizovaného „výpadku“ počítačovej tomografie nešťastní aj pobúrení. Riaditeľ nemocnice Marian Korytiak situáciu vysvetľoval v pondelok na gremiálnej porade.

Čítajte aj:

Čítajte aj: Pred nitrianskym divadlom plánujú pešiu zónu. Polícia je predbežne proti Čítajte

„Je to vážny stav, havarijná situácia, niektorí za týchto podmienok hrozia, že nebudú slúžiť. Mal sa náš riaditeľ dohodnúť s Jesseniom, aby sme neboli bez prístroja ani týždeň, je to hazard so zdravím pacientov,“ povedal jeden z lekárov.

Meno zverejniť nechce, máme ho v redakcii. V utorok sa oficiálne nevyjadril nikto. Nemenovaný prednosta napríklad povedal, že nie je kompetentný. Ďalší priznal, že má strach, aby neprišiel o prácu.

Chcú predísť nesprávnej liečbe

Najväčšie obavy z obdobia, keď v nemocnici nebude žiadne CT, majú podľa našich informácií na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny, na neurológii, ale aj na chirurgii.

„Diagnostika a liečba akútnych stavov v neurológii, predovšetkým náhlych cievnych mozgových príhod, ale aj iných stavov (epileptický paroxyzmus, epileptický status, encefalitídy / meningitídy, atď.) nie je možná bez okamžitej dostupnosti akútneho CT + CT-angiografického vyšetrenia mozgu,“ píše sa v liste zo 7. júna, ktorý máme k dispozícii. Adresovaný je riaditeľstvu.

Čítajte aj:

Čítajte aj: V Nitre zvažujú výstavbu novej budovy pre župný úrad Čítajte

Neurológovia v ňom prosia, aby akútne cievne mozgové príhody, ako aj akútne zápaly mozgu či epileptické stavy, ktoré budú prichádzať z Nitry či okolia, boli v čase nedostupnosti CT „kompletne odkláňané do iných okolitých nemocníc, aby sa predišlo nesprávnej liečbe, či neskorému začatiu liečby“.