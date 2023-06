Dvadsať posíl na zozname, verdikt o Ďubekovi. Nový tréner ide omladiť ViOn

Nechcem brániť zakopaný na polovičke, hlási Cifranič.

S Trenčínom ako asistent Ševelu dvakrát vyhral double, ako pravá ruka Moniza sfúkol Feyenoord 4:0. V druhej lige v dvoch epizódach ťahal hore Púchov a skvelý dojem nechal v Námestove.

VLADIMÍR CIFRANIČ (47) má povesť trénera, ktorý si vie nájsť cestu k hráčom. MY Nitrianske noviny sa s ním zhovárali po príchode do Zlatých Moraviec.

AJ TOTO SA DOZVIETE Ktorá opora z poľa najnovšia odišla

Ktorí traja hráči sú pred podpisom

Prečo majiteľ FC ViOn volal do Púchova

Aký zoznam dvadsiatich hráčov si Cifranič spísal

Aký káder a herný štýl chce v Zlatých Moravciach

Kto bude Cifraničov prvý asistent

Či bude Ďubek druhý asistent alebo hráč

Púchovu ste už prisľúbili zotrvanie, pochopili váš odchod do FC ViOn?

Prvotne ma oslovil iný prvoligový klub. Púchov mi vyšiel v ústrety, že počkal so zmluvou. Keď sa to nepodarilo, kontrakt už bol prichystaný na podpis. Vtom sa ozvali funkcionári Zlatých Moraviec. Púchov spočiatku ostal sklamaný, no napokon sme si všetko vysvetlili.

O čom ste už stihli debatovať s funkcionármi klubu, hlavne majiteľom Viliamom Ondrejkom?