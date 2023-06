Vrábľom z neba spadla injekcia. Primátor vysiela jasný signál

Klub je dnes zachránený. „Zajtra“ už možno nie.

Štyri víťazstvá v rade, sedem z posledných deviatich zápasov, skalpy prvej Lehoty p/Vt. a druhého Gabčíkova so skóre 6:1 a piaty najlepší štvrtoligista jari – to pred víkendom platilo o Vrábľoch.

Góly Zrubca, prehľad Šútora, nahrávky Homolu a zrazu z neba spadla záchrana. Talentovaná šatňa nedohrá sezónu o hanbe a zadarmo. Do pokladnice priložil (staro)nový sponzor a už sa hotuje aj mesto. No nemusí to stačiť.

Generačná záležitosť

Až 72-percentne zníženú mestskú dotáciu (17,5-tisíc namiesto 62,5-tisíc) minuli do dvoch mesiacov. Štvrtoligisti hrali zadarmo. Až sa v manažmente zjavila nová tvár – a zrazu cinkli marcové i aprílové výplaty.