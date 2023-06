Hádže oštepom, lezie popod ostnatý drôt a rozbíja konkurenciu

Musím si nakladať čoraz viac, usmieva sa šampión z Volkoviec.

Jeho rovesníci si po škole sadnú na pivo či pred počítač. On vyrazí trénovať do tribečských a inoveckých hôr. So srnkami opreteky. „Azda nestretnem medveďa,“ usmieva sa ADAM CHREN, najznámejší študent Strednej odbornej školy polytechnickej v Zlatých Moravciach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Keď MY Nitrianske noviny v decembri 2022 do sveta vystrelili 28-medailovú zbierku tínedžera zo Spartan Race, čoskoro svietil aj v Novom Čase, na Markíze a znel z Rádia Slovensko.

Na najdrsnejších pretekoch na planéte hádže oštepom, lezie popod ostnatý drôt či nosí šesťdesiatkilové gule. Šprinty cez kopce organizátori mixujú s tridsiatimi prekážkami.

„Tréningové plány mi robí osobný kouč Patrik Krajčovič. Mesačne nabehám dvesto kilometrov s päťtisícovým prevýšením. Musím a chcem. Cítim, že pre úspech v staršej kategórii si musím nakladať viac. Dbám na životosprávu a deväťhodinový spánok,“ prezradil Adam Chren, mimochodom, tiež futbalista šiestoligových Volkoviec.

Už súťaží v kategórii od 18 do 24 rokov a nie 14 – 17, ktorú vlani uzavrel zlatom na majstrovstvách sveta v Abú Zabí. A ako parádne ju otvoril! Z európskeho šampionátu v Andorre ho vyradilo zranenie, inak z jedenástich pretekov bral jedenásť medailí – bronz, dve striebra a osemkrát zlato!

Konkurencia aj o šesť rokov starších sa na prestížnych akciách v Zell Am See, Nagymarosi, Prešove, Mníchove, Andorre a na Malorke poklonila stále iba 17-ročnému majstrovi. Vo VO2 max, ukazovateli kardiorespiračného zdravia a výkonu, má hodnotu 65, teda na úrovni profesionálnych športovcov.

„Priebežne vediem španielsku, nemeckú i CEU, teda stredoeurópsku, sériu, vyvrcholia v lete a na jeseň. Uspieť chcem aj na novembrovom Trifecta Weekende v gréckej Sparte a potom na majstrovstvách sveta v Abú Zabí,“ cieli Adam Chren, ktorého k Spartan Race priviedol otec Rastislav, bývalý futbalista FC ViOn. Ten trať júnových majstrovstiev Európy v Andorre s 25 kilometrami, 1,7-tisícovým prevýšením a 35 prekážkami zabehol za skvelých sedem hodín.