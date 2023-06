Kouč trstických šampiónov po úspechu končí

Brančania napriek sobotňajšej prehre vnímajú sezónu pozitívne.

To najlepšie na koniec. O piatoligový titul zviedli do posledného kola súboj dvaja nováčikovia súťaže - Trstice s Brančom. Pred duelom 30. kola mal lepšie karty rukách „Nádszeg“, pri odstupe troch bodov totiž Branč potreboval vyhrať o štyri góly, aby svojho rivala v konečnom poradí preskočil.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Titul pre Trstice, za V. Lovce skóroval brankár Čítajte

Aj keď domácim pár minút nádej blikala (viedli 1:0), zázrak sa nekonal. „Tušili sme, že uspieť môžeme, ak by nám dnes všetko sadlo a ak by sme mali aj športové šťastie. Ale keď bolo v polčase 1:1 a neskôr 1:2, už sme vedeli, že to nevyjde.

Ďalej sa dozviete aj toto: * či tréner Branču niečo vyčítal hráčom * ako videl zápas Kristián Molnár, tréner Trstíc * prečo vidia Brančania sezónu pozitívne a či majú záujem postúpiť z druhého miesta (ak by sa taká šanca naskytla) * čomu uverili hráči Trstíc a prečo je v dedine futbal náboženstvom * do ktorého klubu odchádza trénovať Kristián Molnár * a ešte viac.