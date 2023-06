MHD v Nitre: Schválili vyššie cestovné aj optimalizáciu. Mesto rokuje s firmami, aby prispeli

Zmeny začnú platiť od septembra.

NITRA. Cestovné v MHD ide hore. Dnes to schválili poslanci. Zmena začne platiť od septembra.

Za lístok u vodiča zaplatí cestujúci 1 euro, rovnako vyjde aj SMS. Cez kartu a aplikáciu stojí lístok 75 centov. Zdraželi aj ostatné časové lístky.

„Dôvodom sú rastúce ceny najmä pohonných hmôt. Financovanie MHD je za doterajších podmienok neudržateľné. Cena jednorazového obyčajného cestovného sa nezvyšovala od roku 2012,“ informuje radnica.

Poslanci schválili aj optimalizáciu viacerých spojov, ide o linky 1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 23, 24, 32 a 35.

„Navrhované zníženie výkonov je dosiahnuté zrušením niektorých spojov, zmenou ich trasy alebo zlúčením súbežne jazdiacich spojov do jedného spoja,“ píše sa v dôvodovej správe.

Spoje, ktoré tvoria základnú dopravnú obslužnosť, dotknuté nebudú.

Viac autobusov bude od septembra jazdiť do mestskej časti Párovské Háje. Do priemyselného parku zatiaľ nie, doriešená nie je ani MHD do nového Kauflandu na Chrenovej.

Aktuálne radnica na základe uznesenia predchádzajúceho zastupiteľstva rokuje so zástupcami firiem v priemyselnom parku a spoločnosti Kaufland „o ich možnom spolufinancovaní zvýšených nákladov na MHD v prípade, že by sa mesto rozhodlo rozšíriť obsluhu aj do týchto častí“.