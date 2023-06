Rebelka nad Šaľou neváhala ani chvíľu

Kde sa robia hlúposti, tam som ja, priznáva Maja Holešová.

Je neprehliadnuteľná na palubovke aj mimo nej. Extravagantný živel, ktorý miluje šport. Dlhé roky bola súperkou Šale, no od novej sezóny si oblečie dres Dusla.

Mnohí sú zvedaví, čo do tímu prinesie. Mária HOLEŠOVÁ už má 30 rokov, ale ak jej bude zdravie slúžiť, stále môžeme od nej očakávať vysokú kvalitu na ľavom krídle. Majka o sebe veľa prezradila aj v našom rozhovore.

Súvisí vaša zmena dresu s koncom Stupavy v MOL lige?

Nie, to vôbec nesúvisí. Keď som sa vrátila z Turecka a pol roka som nehrala, vyzeralo to už na koniec kariéry. Ale vedenie Stupavy ma presvedčilo, aby som to ešte skúsila. Ak by to nešlo, po sezóne by som uzavrela kariéru. A stalo sa to, že pri týchto dievčatách som dostala znovu chuť hrať hádzanú, znovu som sa tešila na tréningy, o zápasoch ani nehovorím. Fakt ma to tu bavilo a bola som šťastná. Lenže potom prišla operácia ramena a ako som sa začala dávať dokopy, tak sa tu veľa vecí zmenilo a udialo, tak som si povedala, že asi nastal čas zavesiť halovky na klinec.

Ďalej sa v rozhovore dočítate aj toto: * ako sa zrodil Majin príchod do Šale, akú inú ponuku odmietla * s akými ambíciami prichádza * prečo ju čaká veľa nadávania * s ktorými Šaliankami sa najlepšie pozná * prečo sa Maja teší na šalianskych fanúšikov a prečo sa na nich tešila aj v minulosti * či o nej stále platí, že je blázon a rebel a ako sa to prejavuje * koľko má tetovaní a či plánuje ďalšie * kde žije a s kým * akú drzosť si dovolila v minulosti pri jednom zo zápasov Šaľa - Michalovce. Spoznáte krátky príbeh, ktorý ju úplne vystihuje.

Ako ste sa teda dostali do tímu Šale? Mali ste aj inú ponuky?