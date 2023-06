Chrenová v U11 suverénne kráľom

Z 38 zápasov v sezóne vyhrali 37, tréneri ďakujú deťom aj rodičom.

Práca s mládežou na Chrenovej má vysoký punc. Vydarená sezóna je pýchou trénerského tandemu Vladimír Viola – Martin Jančok.

Za všetky fakty na úvod ten najvýstižnejší - z 38 zápasov v kategórii U11 vyhrali „Bodyho“ chlapci 37 súbojov, jediná remíza (1:1) sa zrodila ešte v októbri na trávniku tradičného rivala vo Veľkom Záluží. „Táto partia chlapcov sa ukazovala sľubne už v kategórii do deväť rokov, a keď sme sa chystali na novú sezónu, povedali sme si, že nasadenú latku musíme minimálne udržať,“ vrátil sa ešte na začiatok prípravy tréner Viola. „K dispozícii máme dvadsať detí, trénujeme trikrát za týždeň, plus prípravný zápas, turnaj alebo majstrák a pozitívom je dochádzka na úrovni viac ako 80%. Poďakovať chcem asistentovi Martinovi Jančokovi, ktorý ma vždy zastúpil, keď mi to nedovolili pracovné povinnosti,“ pochvaľoval si „Body“ tréningovú morálku tímu aj spoluprácu s kolegom.

„Premiéra na tomto poste bola pre mňa veľkou skúsenosťou, vo futbale pôsobím dlhé roky či už ako hráč, rozhodca či funkcionár, ale pozícia asistenta trénera bola veľkou výzvou, ktorú som prijal s pokorou a priznám sa, že ani sám som nečakal, že ma tak výrazne vtiahne do deja. Vytvorila sa skvelá partia chalanov a rodičov, bez ktorých by sme spoločný úspech nikdy nedosiahli, za čo patrí všetkým veľké ďakujem. Som o to radšej, že môžem v tréningovom procese sledovať Mateja, ktorý ma veľmi inšpiruje, futbal ho výrazne napĺňa, má v ňom úspechy a je pre mňa úžasný syn a hráč zároveň,“ vyjadril svoje pocity asistent trénera Martin Jančok.

„Deti máme vo veku, kedy si ešte dajú povedať a aj poslúchajú na slovo. V rámci tréningovej prípravy sme kládli dôraz na individuálny rozvoj hráčov. Identifikovať sme sa snažili nedostatky v oblastiach ako sú čítanie hry, samostatnosť aj výbušnosť, chcel sme byť rýchlejší ako naši súperi, technickejší a silnejší tak, aby aj tie najväčšie individuality pracovali pre kolektív. Vyzdvihovať ale nechcem nikoho, titul sme vyhrali ako tím, to bola naša najväčšia zbraň,“ pridal tréner malých šampiónov Vladimír Viola pohľad na svoju filozofiu.

„Dôležité boli z pohľadu konfrontácie medzinárodné turnaje v Čechách, ale aj halová sezóna, ktorú sme zakončili striebrom. Finálová prehra s výborným Veľkým Zálužím nás v zime nakopla najlepším spôsobom, víťazná bodka za parádnou sezónou na finálovom turnaji Oblastného futbalového zväzu v Nitre a práve proti Ulačanom však uzavrela pomyselný kruh, som nesmierne rád a šťastný,“ neskrýval „Body“ dojatie.

Ozdobou chrenovskej partie detí sú nadšení rodičia, ktorí podporujú svoje ratolesti. „Náš trojuholník "tréneri - deti - rodičia" fungoval úžasne, zabezpečené sme mali vždy a všetko od dopravy na zápasy až po úžasné akcie, na ktorých sme dávali dokopy našu partiu,“ upriamil obľúbený tréner pozornosť na ďalší dôležitý dielik v majstrovskej skladačke.

Talentovaný Matej Jančok.