Ozveny 4. ligy: Koho pochválili tréneri, ideálna zostava roka

Bilancujeme najvyššiu súťaž Západoslovenského futbalového zväzu.

Po lanskej reorganizácii sa vytvorila nová štvrtá liga, zložená z bývalých treťoligistov i štvrtoligistov z celého západného Slovenska.

Z tímov, o ktorých píšu MY Nitrianske noviny, si najväčšiu pochvalu za účinkovanie zaslúžia Gabčíkovo a Pata. Štandard si držal Imeľ a vydareným finišom sa do stredu tabuľky dostali aj omladené Vráble. Neľahké časy prežívajú v Leviciach. Nitra získala na jar 21 bodov, kým na jeseň len 9. Samostatnou kapitolu je pád Marcelovej po veľkých zmenách pred rokom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Štatistiky sezóny

KONEČNÁ TABUĽKA

1. Lehota p/Vt. 30 20 4 6 90:25 64

2. Gabčíkovo 30 18 5 7 60:29 59

3. Led. Rovne 30 16 7 7 71:33 55

4. Boleráz 30 14 10 6 58:38 52

5. Pata 30 13 11 6 56:33 50

6. Trebatice 30 14 5 11 56:42 47

7. Imeľ 30 14 4 12 51:45 46

8. ViOn B Vráble 30 13 5 12 54:41 44

9. Gbely 30 13 5 12 48:44 44

10. J. Bohunice 30 13 4 13 50:40 43

11. Hurbanovo 30 11 6 13 42:34 39

12. Kozárovce 30 10 6 14 52:62 36

13. Levice 30 12 2 16 39:54 35

14. FC Nitra 30 8 6 16 37:51 30

15. Kolárovo 30 6 5 19 25:69 23

16. Marcelová 30 2 1 27 10:159 4

DOMA

1. Lehota p/Vt. 15 12 3 0 55:5 39

2. Led. Rovne 15 11 4 0 47:11 37

3. Gabčíkovo 15 11 3 1 43:12 36

4. Pata 15 9 5 1 38:14 32

5. J. Bohunice 15 10 2 3 32:14 32

6. Hurbanovo 15 9 3 3 31:9 30

7. ViOn B Vráble 15 9 3 3 36:13 30

8. Trebatice 15 9 2 4 31:14 29

9. Boleráz 15 8 4 3 30:17 28

10. Imeľ 15 9 1 5 30:18 28

11. Gbely 15 8 3 4 30:15 27

12. Levice 15 8 0 7 23:20 24

13. FC Nitra 15 5 5 5 23:22 20

14. Kozárovce 15 6 0 9 24:33 18

15. Kolárovo 15 4 4 7 19:26 16

16. Marcelová 15 2 1 12 5:59 7

VONKU

1. Lehota p/Vt. 15 8 1 6 35:20 25

2. Boleráz 15 6 6 3 28:21 24

3. Gabčíkovo 15 7 2 6 17:17 23

4. Led. Rovne 15 5 3 7 24:22 18

5. Kozárovce 15 4 6 5 28:29 18

6. Trebatice 15 5 3 7 25:28 18

7. Pata 15 4 6 5 18:19

8. Imeľ 15 5 3 7 21:27 18

9. Gbely 15 5 2 8 18:29 17

10. ViOn B Vráble 15 4 2 9 18:28 14

11. Levice 15 4 2 9 16:34 14

12. J. Bohunice 15 3 2 10 18:26 11

13. FC Nitra 15 3 1 11 14:29 10

14. Hurbanovo 15 2 3 10 11:25 9

15. Kolárovo 15 2 1 12 6:43 7

16. Marcelová 15 0 0 15 5:100 0

Ďalej v článku nájdete * tabuľky jeseň, jar, poradie strelcov Slovo dostali desiati tréneri: Ivan Minčič (Gabčíkovo), Denis Tomaškovič (Pata), Roman Zima (Imeľ), Kristián Maťko (ViOn B Vráble), Marián Tvrdoň (Hurbanovo), Tomáš Snop (Kozárovce), Gabriel Švec (Levice), Dušan Borko (FC Nitra), Zsolt Máté (Kolárovo), Zdenko Kršteňanský (Marcelová). Každý zhodnotil účinkovanie tímu (čo ho potešilo, čo sklamalo). * každý z nich dostal za úlohu vybrať troch najlepších hráčov mužstva a troch hráčov z iných klubov, ktorí ho zaujali . Prinášame vám aj ideálnu zostavu sezóny zloženú podľa účasti hráčov v rubrike ZAUJALI V KOLE.

JESEŇ

1. Lehota p/Vt. 15 11 1 3 53:11 34

2. Gabčíkovo 15 10 2 3 35:11 32

3. Led. Rovne 15 9 3 3 36:14 30

4. Pata 15 8 3 4 35:15 27

5. Hurbanovo 15 8 3 4 32:14 27

6. Imeľ 15 8 2 5 29:21 26

7. Boleráz 15 7 4 4 24:19 25

8. Levice 15 7 2 6 25:26 23

9. J. Bohunice 15 6 3 6 24:23 21

10. Kozárovce 15 6 2 7 30:27 20

11. Gbely 15 5 4 6 15:19 19

12. ViOn B Vráble 15 5 3 7 24:27 18

13. Trebatice 15 5 2 8 25:27 17

14. Kolárovo 15 3 2 10 14:39 11

15. FC Nitra 15 2 3 10 20:34 9

16. Marcelová 15 0 1 14 0:94 1

JAR

1. Lehota p/Vt. 15 9 3 3 37:14 30

2. Trebatice 15 9 3 3 31:15 30

3. Boleráz 15 7 6 2 34:19 27

4. Gabčíkovo 15 8 3 4 25:18 27

5. ViOn B Vráble 15 8 2 5 30:14 26

6. Led. Rovne 15 7 4 4 35:9 25

7. Gbely 15 8 1 6 33:25 25

8. Pata 15 5 8 2 21:18 23

9. J. Bohunice 15 7 1 7 26:17 22

10. FC Nitra 15 6 3 6 17:17 21

11. Imeľ 15 6 2 7 22:24 20

12. Kozárovce 15 4 4 7 22:35 16

13. Hurbanovo 15 3 3 9 10:20 12

14. Levice 15 5 0 10 14:28 12

15. Kolárovo 15 3 3 9 11:30 12

16. Marcelová 15 2 0 13 10:65 3

STRELCI

25 - D. Vavruš (Led. Rovne)

22 - D. Dvorák (J. Bohunice)

17 - D. Drienovský (Kozárovce)

16 - M. Matuškovič (Lehota p/Vt.), N. Grác (Vráble)

15 - R. Valenta (Pata)

13 - R. Gál (Imeľ), E. Zula (Trebatice)

Ďalej hráči z klubov z nášho regiónu:

12 - K. Petrík (Levice), K. Zsigmond (Gabčíkovo)

11 - M. Zrubec (Vráble)

10 - B. Druga (Hurbanovo), L. Herák (Pata), atď.

Hodnotenia z klubov

O bilancovanie jarnej časti sme požiadali trénerov desiatich klubov.

ŠK 1923 Gabčíkovo

Ivan Minčič, hrajúci tréner: „Hodnotím hlavne obdobie, keď som pôsobil ako hlavný tréner v spolupráci s asistentom Zsoltom Némethom. Určite sme veľmi spokojní s postavením v tabuľke, avšak nie všetko bolo ideálne z herného pohľadu. Veľa zápasov bolo ako na hojdačke. Iba dvakrát sa nám podarilo vyhrať po sebe idúce zápasy, a to v strede jarnej časti a na záver, kde boli až štyri. Teší nás, že chlapci bojovali v rámci svojich síl až do konca sezóny a nevzdali boj o druhú pozíciu. Naopak, sklamalo nás, že veľa hráčov sa zranilo a niekedy sme hrávali v oklieštenej zostave. Poďakovanie patrí všetkých ľudom, ktorí robili servis nám hráčom, aby sme sa mohli sústrediť iba na futbal.“

* Najlepší hráči mužstva: „Musel by som označiť všetkých, lebo odovzdali klubu úplne všetko, niekedy cez bolesť.“

* Traja hráči z iných klubov, ktorí zaujali: D. Vavruš, D. Pleva (Led. Rovne), T. Pipíška (Lehota p/Vt.).

FC Pata

Denis Tomaškovič, tréner: „Konečné umiestnenie považujem za výborné. Hrali sme s kádrom, v ktorom sa nachádzali hráči bez doterajších väčších skúseností buď z mužského futbalu, alebo z vyšších súťaží. Preto hráčom patri obrovská pochvala, ako sa dokázali v sezóne prezentovať. Osobitnú pochvalu si zaslúžia R. Valenta a L. Herák, ktorí boli obrovskými vodcami mužstva. Mrzia nás hlavne stratené body na domácom ihrisku, kde sme veľa stratili v posledných minútach zápasov. Na druhej strane sme naším srdiečkom a odhodlaním dokázali potrápiť aj papierovo silnejších súperov. Ďakujem všetkým za pôsobenie v Pate, v posledných troch zápasoch som bol len v pozícii diváka, pretože už pracujem v RSC Hamsik Academy.“

* Najlepší hráči mužstva: 1. Lukáš Herák, 2. Róbert Valenta, 3. Martin Barát.

* Traja hráči z iných klubov, ktorí zaujali: T. Méry (Gabčíkovo), P. Banovič (J. Bohunice), D. Vavruš (Led. Rovne).

TJ Imeľ

Roman Zima, tréner: „Sezónu hodnotím z dvoch aspektov. S umiestnením nie som úplne spokojný. Musím spomenúť straty bodov v domácich, ale i vonkajších zápasoch, kde sme mali hernú prevahu, ale nedokázali sme sa gólovo presadiť. Hlavnou príčinou bol výber riešení vo finálnej fáze. Taktiež sme sa dostali pod psychickú „deku“ po niekoľkých nezvládnutých zápasoch, ale spoločne sme v tréningovom procese našli mentálnu silu a začali sme opäť získavať body. Druhým aspektom bol herný prejav mužstva, ktorý až na pár zápasov mal svoju kvalitu a do istej miery napĺňal moje predstavy v útočnej, ale aj obrannej fáze. Vyššia efektivita v zakončení mohla naplniť môj cieľ, umiestniť sa aspoň o priečku vyššie oproti jesennej časti. Chcem sa poďakovať našim úžasným fanúšikom za ich podporu, ako aj sponzorom, obci na čele so starostom a ľuďom, ktorí sa podieľajú na rozvoji futbalu v obci Imeľ.“

* Najlepší hráči mužstva: 1. Tomáš Balogh, 2. Tomáš Oršolík, 3. Rudolf Gál.

* Traja hráči z iných klubov, ktorí zaujali: D. Vavruš (Led. Rovne), M. Matuškovič (Lehota p/Vt.), K. Zsigmond (Gabčíkovo).