V centre Nitry našli ikonické teliatko. V zemi bolo desiatky rokov

NITRA. Na stavenisku v centre Nitry našli ikonické teliatko. Desiatky rokov bolo pod zemou, od januára je uložené v Depozitári archeologických nálezov Pamiatkového úradu SR v Trnave.

Gumená pískacia hračka je jednou z vecí, ktoré objavila súkromná archeologická spoločnosť v roku 2019, počas výskumu na stavbe polyfunkčného objektu Orbis. Správcu depozitára Martina Horvátha zaujala napriek tomu, že nejde o archeologický nález v zmysle pamiatkového zákona.

Od oceňovanej autorky

„Nemalo by sa zabúdať na skutočnosť, že niektoré predmety vyrobené po roku 1918 majú kultúrnu a historickú hodnotu, často sú pripomienkou minulých čias alebo dôležitou súčasťou dejín a môžu byť nápomocné pri historickom výskume,“ konštatoval Horváth.

Poukázal, že príkladom toho je na prvý pohľad nenápadné teliatko, „ktoré by niektorí archeológovia možno vyselektovali priamo na nálezisku a nenašlo by tak cestu do nášho depozitára“.

Teliatka, aké našli v centre Nitry, sa podľa Horvátha sériovo vyrábali v rokoch 1956 – 1958 v závode Gumotex Břeclav v Československu.

„Boli súčasťou kolekcie hračiek navrhnutých Libušou Niklovou, československou dizajnérkou a inovátorkou, ktorej práca bola ocenená v jej rodnej krajine aj v zahraničí.“

Ručne domaľovaná

Hračka, ktorá sa od januára nachádza v depozitári, je podľa správcu jedinečná vďaka ručnému domaľovávaniu detailov.