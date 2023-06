Najrýchlejší v lige? ViOn doťahuje päť posíl i rozdielového hráča

Parádička k žrdi, trojka Petržalke a ladenie z polovice nového tímu.

„Dobré, chlapci, ale na toto si dajte pozor,“ hecoval vionistov v polčasovej pauze nový tréner. Pili z fliaš, vyfukovali v chládku. Počúvali energické pokyny. Personalizované pre každú formáciu. Potom sa Cifranič vrátil na tribúnu. Dirigovanie výhry 3:1 prenechal asistentovi Pavlovčíkovi.

Na štadióne bývalého Calexu pieklo ako v saune a z diaľky vyhrávala muzika. Petržalka zaujala v medzihre, ale iba po šestnástku. Vionisti vyhrali na šance i góly a potili sa aj po prvom prípravnom zápase. Doťahujú päť posíl vrátane možného rozdielového hráča. Budú mať najrýchlejšie krídla v lige?

Prvá prehliadka posíl

„Veď má stále zaradenú jednotku,“ radi si rypnú kritici do Brenkusa – a ten odpovedá futbalovými parádičkami. Najprv precízne vysunul centrujúceho Mondeka na vlastenec (1:0), potom brilantne obalil k žrdi (2:0). S chladnou tvárou. Oslavovať ešte nie je čo.

Zlaté Moravce vypustili siedmich (ex)dorastencov. Na ihrisku najmenší Penzeš oslávil debut gólom k žrdi na 3:1 a šikovnou technikou. Za Petržalku parádnou ranou pod brvno korigoval ex-vionista D. Strakoš.

V piatok doobeda to bola prehliadka siedmich požitavských novicov. Jedným zápasom (a proti druholigistovi) súdiť priskoro, no MY noviny rýchlo čosi postrehli.