Cestovné v nitrianskej MHD ide hore, nové spoje zatiaľ nebudú

NITRA. Za lístok u vodiča zaplatí cestujúci 1 euro namiesto 80 centov, rovnako vyjde aj SMS. Cez kartu a aplikáciu bude stáť cestovné 75 centov namiesto 50.

Drahšie budú aj ďalšie kategórie cestovného. Napríklad nezľavnený mesačný lístok ide hore z 20 na 25 eur, štvrťročný z 50 na 65, polročný z 90 na 115 eur. Zmeny začnú platiť v septembri.

„Dôvodom sú rastúce ceny najmä pohonných hmôt. Financovanie MHD je za doterajších podmienok neudržateľné. Cena jednorazového obyčajného cestovného sa nezvyšovala od roku 2012,“ informuje radnica.

Ďalšou novinkou je, že odídenci z Ukrajiny už nebudú jazdiť zadarmo. Ruší sa aj zľavnené cestovné pre dôchodcov od 60 rokov. „Zľava začína platiť pre všetkých rovnako od 63 rokov,“ oznámilo mesto.

Poslanci schválili aj optimalizáciu liniek 1, 2, 4, 8, 9, 15, 18, 23, 24, 32 a 35. Spoje, ktoré tvoria základnú dopravnú obslužnosť, dotknuté nebudú.

Viac autobusov nakoniec od septembra nebude jazdiť – ani do Párovských Hájov, ani do priemyselného parku a ani k novému Kauflandu.

Aktuálne radnica na základe uznesenia predchádzajúceho zastupiteľstva rokuje so zástupcami firiem v priemyselnom parku a spoločnosti Kaufland „o možnom spolufinancovaní zvýšených nákladov na MHD v prípade, že by sa mesto rozhodlo rozšíriť obsluhu aj do týchto častí“.

Ak sa dohodnú, materiál sa vraj dostane do zastupiteľstva na jeseň.

O tri roky neskôr

Spracovateľ materiálu Ivan Janček povedal, že aj po zvýšení cien bude mať Nitra najlacnejšiu MHD v porovnaní s ostatnými krajskými mestami. Dodal, že „ročné osobitné cestovné pre znevýhodnené osoby a pre dôchodcov zostáva absolútne nezmenené“.

Na návrh Pavla Obertáša však budú dôchodcovské zľavy až po dosiahnutí veku 63 rokov (teraz je to 60). Jánovi Vančovi chýbali dáta, aby sa poslanci mohli kvalifikovane rozhodnúť.

„Bývalým policajtom a hasičom to bude skrátené o tri roky, povedzme si otvorene, znevýhodníme ich týmto rozhodnutím,“ poznamenal.