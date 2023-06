Päť medailí zo sveta

Fitnesky GymGol klubu Nitra sa predstavili na najvyššom fóre.

Slovenská asociácia fitnesu, kulturistiky a silového trojboja vyslala výpravu na majstrovstvá sveta vo fitnese detí federácie IFBB. V srbskom Čačaku sa predstavilo aj päť dievčat z GymGol klubu Nitra a boli veľmi úspešné. Vybojovali jedno zlato (Ema Poljačeková) a ďalšie štyri medaily. „Dosiahli sme fantastické výsledky, s ktorými som nadmieru spokojná. Tešíme sa na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať na Slovensku v Bratislave,“ povedala trénerka Lívia Maťušová.

V poradí krajín skončilo Slovensko veľmi tesne druhé za Maďarskom.

Výsledky Nitrianok na MS:

do 7 rokov: 1. Ema Poljačeková

do 10 rokov: 2. Laura Baková

do 12 rokov: 2. Nela Poljačeková

do 14 rokov: 5. Emma Červeňová

do 15 rokov: 2. Hana Muková

spoločná zostava - showman: 3. miesto