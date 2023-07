Patrik Mikuš: Najemotívnejší triumf

Na rozhodujúci zápas do Sľažian prišlo toľko Obyčanov ako nikdy.

Z posledných ôsmich sezón vyhrali futbalisti Obýc zlatomoravskú „horskú“ ligu už tretíkrát. Vždy bol pri tom Patrik MIKUŠ (31) v dvojrole ako tréner a hráč. Okrem toho, samozrejme, aj vyhlásený kanonier.

Pri predošlých dvoch tituloch však Obyčania nemuseli tuho bojovať do posledného kola.

Ako ste zvládli duel v Sľažanoch?

Stretli sa dve najlepšie mužstvá, prišlo veľa divákov, od nás okolo stopäťdesiat. Určite sme boli lepším mužstvom. V prvom polčase som ja mal dve sľubné šance, Horniak okrem gólu išiel sám na brankára, Bekovi strelu vyrazil. Po prestávke nám vylúčili hráča, tak už sme sa viac bránili. Ale Sľažany asi nemali vyloženú šancu.

V čom bol tento triumf iný ako predošlé dva?

Rodil sa ťažšie, rozhodovalo sa v poslednom kole. Bola to dosť vyrovnaná súťaž. Na jeseň sme sa nevyhli zakopnutiam. Na jar sme však boli najlepšie pripravení, porazili sme Hostie aj Sľažany. Takže toto prvenstvo bolo viac vydreté, ale o to krajšie a emotívnejšie. Radosť z neho pamätníci porovnávali ku dňu, kedy FC ViOn prehral na Obyciach. A to bolo čosi!

Aké boli oslavy?