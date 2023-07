Spanilá jarná jazda keszelyovcov

Z postupu Močenku mali radosť aj Mbappé a Separ. Neveríte?

Futbalisti Močenka strávili v najnižšej súťaži iba jednu sezónu. (Zdroj: am)

Norbert KESZELY st. je známy v šalianskom regióne hlavne z dlhoročného pôsobenia pri mládežníckych tímoch Dusla. V mužskej kategórii sa objavil na rok v Horných Salibách a posledný rok a pol vedie Močenok. Na lavičke FK zažil dve rozdielne sezóny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prišli ste počas jari 2022, ktorá nedopadla dobre.

Keď som prevzal mužstvo 9 kôl do konca, boli sme poslední. Cieľom bolo vybojovať záchranu. Podarilo sa nám získať veľa bodov a posunuli sme sa v tabuľke vyššie, ale pre horšie vzájomné zápasy sme nešťastne vypadli. Bolo mi to ľúto.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Volajú ho Haaland. Futbal mu chutí ako nikdy Čítajte

Prečo ste zostali pri tíme?

Mal som dôveru prezidenta i starostu a mám rád týchto chlapcov, ktorí tvoria kolektív. Prihlásili sme sa do 8. ligy Šaľa-Galanta s jasným cieľom - hneď vybojovať postup. Druhou métou bolo dostať sa do finále Campri Cupu. Postupový cieľ sme splnili, v pohári sme sa dostali do semifinále, čo tiež nie je zlá vizitka.

V Močenku vediete chlapcov, ktorých dobre poznáte, že?

Až trinástich z kádra som viedol v šalianskej mládeži, kde som pôsobil dvanásť rokov. Viacerí boli v Močenku už pri mojom príchode, ďalších som dotiahol ja. Preto sa mi s nimi dobre pracuje.

Súboj so Selicami však nebol ľahký.

Vedeli sme, že na jar musíme vyhrať všetky zápasy, lebo len to nám zaručovalo postup. Dokázali sme to, na jar sme nestratili ani bod. Selice však boli zdatný protivník.

Ďalej v článku nájdete: * ktorých hráčov vyzdvihol tréner * aké zmeny v kádri predpokladá a aké bude mať ambície. Pripájame menoslov hráčov, ktorí vybojovali, postup spolu s PREZÝVKAMI.

Dosiahli sme úspech a tešíme sa z neho. Močenok nepatrí do poslednej súťaže, aj z hľadiska histórie. Je obdivuhodné, že mužstvo nastrieľalo 133 gólov. Bolo by ich aj viac, ale dvaja súperi k nám neprišli.