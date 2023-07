K historickému úspechu s vášňou a srdcom

Sú druhou najmenšou dedinou v súťaži a nemajú hlavného sponzora. Napriek tomu Báb vyhral 6. ligu Stred!

Kto zalistuje v histórii len pätnásť rokov dozadu, našiel by Báb v poslednej, tretej triede. Odvtedy postupovali už štyrikrát - do druhej triedy, do majstrovstiev okresu, do piatej ligy (vtedajšej) a teraz ešte o stupienok vyššie!

Na ihrisku, ktorý majú v Bábe tak trochu do kopca, trávi azda najviac času kvarteto funkcionárov - predseda Jaroslav Vašura, Marián Hojer, Peter Viskup a pri organizácii zápasov zasa Ivan Vajzer. Ochotne vypomáhajú i ďalší zanietenci.

Šikovná generácia

Marián Hojer je v klube od roku 1992 bez prestávky. „Som pokladník, člen výboru, komunikujem so sponzormi a čiastočne som aj sám sponzorom,“ opísal v skratke svoje úlohy.

„Kedysi sme mali jeden z najhorších areálov, ale podarilo sa nám svojpomocne, aj s prispením vtedajšieho starostu obce p. Nemečka ho zveľadiť. V posledných 15 rokoch prišiel aj športový progres. Základom bola generácia šikovných futbalistov. Viacerí chalani vyrastali v mládeži v Nitre - napríklad Takáčovci, Raček, Vindiš, Švihoríkovci. Keď sa vrátili domov, sila mužstva stúpla a začali sme sa posúvať vyššie,“ hovorí Hojer.

Ivan Vajzer je v klube od roku 2010 ako tajomník klubu a ISSF manažér. Dvadsať rokov pôsobil ako rozhodca.