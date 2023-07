Stovky detských lekárov vypovedali služby na pohotovosti

Nitriansku APS pre deti prevádzkuje dočasne nemocnica, zmluvy s pediatrami nemá.

Šéfredaktorka - MY Nitra

NITRA. K 30. júnu sa stovky pediatrov z celého Slovenska rozhodli podať výpovede z Ambulantných pohotovostných služieb (APS). Majú mesačnú, respektíve dvojmesačnú výpovednú lehotu.

„Mám informácie, že dávajú výpoveď zo zmluvného vzťahu s organizátorom APS. Zatiaľ sa na mňa nik neobrátil, aby som riešil tento problém,“ reagoval v piatok popoludní krajský lekár Bruno Rudinský.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Nemyslí si, že dôjde k ohrozeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ak totiž lekári odmietnu slúžiť, dostanú to „príkazom“, a to za nižšiu odmenu (9 eur za hodinu namiesto 12).

Čítajte aj:

Čítajte aj: Nitrianska župa zavádza intervalovú dopravu na trati Nitra-Vráble-Levice Čítajte

Toto sa stalo vlani aj v Nitre. Aktuálne tam detskú APS na základe poverenia ministerstva dočasne zabezpečuje fakultná nemocnica.

„FN Nitra nemá uzatvorenú zmluvu so žiadnym lekárom poskytujúcim ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast,“ potvrdila Petra Vargová z nemocnice.

Dodala, že služby na APS sú zabezpečované prostredníctvom rozpisu, ktorý robí samosprávny kraj.

Priveľa dôchodcov

O výpovediach lekárov v piatok informovala Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti.

„V systéme chýba každý piaty pediater a každý druhý z tých, čo pracujú, je dôchodca,“ píše sa v stanovisku.

V Nitrianskom kraji chýba podľa Rudinského približne trinásť pediatrov. Až 47 percent je vo veku +65.

Vekový priemer primárnych pediatrov na Slovensku je 59 rokov. „Ak by sa všetci pediatri, ktorí sú v dôchodkovom veku, rozhodli ísť zajtra do dôchodku, zostalo by takmer 600-tisíc detí bez prístupu k pediatrickej starostlivosti,“ upozorňuje pediatrická spoločnosť.

Čítajte aj:

Čítajte aj: Cestovné v nitrianskej MHD ide hore, seniori budú mať nárok na zľavu o tri roky neskôr ako teraz Čítajte