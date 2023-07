Bábsky futbal ju napĺňa hrdosťou

Nie je veľa starostiek, ktoré žijú futbalom. V Bábe však takú majú.

Katarína Mego Töröková stojí na čele obce už päť rokov. Činovníci z miestneho futbalového klubu si pochvaľujú jej podporu, ako aj priazeň poslancov.

Na slávnostnom finále sezóny pred dekorovaním šampiónov šiestej ligy Stred práve ona do mikrofónu oznámila prítomným fanúšikom správu, na ktorú sa čakalo. Báb postupuje do vyššej súťaže!

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prečo obec podporuje futbalistov?

História futbalu v Bábe sa píše od roku 1945. V minulosti sa v obci pred obedom ozývalo z rozhlasu: „Vážení občania, športoví priatelia. Telovýchovná jednota Družstevník Báb oznamuje všetkým záujemcom športu a milovníkom futbalu, že dnes o 17. hodine odohrá na svojom ihrisku majstrovský futbalový zápas s tradičným rivalom TJ Družstevník Rumanová. Prosíme, aby ste prišli všetci a svojimi hlasivkami a tlieskajúcimi dlaňami a radostne mohutným „Bábani, do toho!“ prispeli k nesmiernemu futbalovému zápasu, ktorý bude, dúfame, bohatý na góly, aby sa na urputný boj ešte spomínalo.“

Z futbalu sa stala tradícia, tak prečo ju nedodržiavať. Navyše, vždy som podporovala môjho syna aj môjho manžela vo futbale, tak si asi viete predstaviť, prečo mi je tak blízky.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Tretí Štajerov triumf, ale prvý postup Čítajte

Čo znamená futbal pre vašu obec, pre Bábanov?

O dva roky oslávime 80 rokov futbalu v našej obci. To je jeden ľudský život. Keď si zaspomíname, tak naše prvé mužstvo nemalo žiadne dresy, len obyčajné červené košele a svoje topánky.

Dnes sme s futbalom vyhrali šiestu ligu Stred, čo viac si môžeme priať?

Čo prináša futbal obci?

Prináša fanúšikom futbalu emócie, príjemne strávený čas a športový zážitok.

Futbalisti robia Bábu určite dobré meno v regióne.

Čo vás najviac teší na účinkovaní futbalistov? Na čo ste najviac hrdá?

V tíme máme deväť našich hráčov, nie všade sa tým môžu pochváliť. Som hrdá, ako napreduje náš klub.

Je to veľká zásluha trénera, ale hlavne našich hráčov, niektorí sú u nás aj 10 rokov. Považujú náš Báb za druhý domov.

Aké vylepšenia areálu máte v pláne?

Získali sme pozemky zo SPF do vlastníctva obce v okolí hlavného ihriska a na základe toho sme podali projekt na multifunkčné ihrisko s bežeckou dráhou.

Dodávateľa máme vysúťaženého, čakáme na rozhodnutie Fondu na rozvoj športu, ktoré by malo byť po 17. júli 2023. Veríme, že budeme úspešní a ak nie, budeme skúšať ďalej, pretože sme jedna z mála obcí, ktorá multifunkčným ihriskom nedisponuje.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok K historickému úspechu s vášňou a srdcom Čítajte

Komu patrí vaše poďakovanie za fungovanie klubu?

V prvom rade patrí poďakovanie poslancom obecného zastupiteľstva, pretože oni rozhodujú o dotáciách a vždy sa snažia šport podporiť v čo najvyššej možnej výške.

Funkcionárom, ktorí trávia na ihrisku veľa svojho času, bez nich by to určite nefungovalo. Hráčom, ktorí sú najdôležitejší, bez nich by sme futbal hrať nemohli, nechávajú na ihrisku vždy maximum. Myslím si, sú veľmi dobrá partia v kabíne, a to cítiť aj na ihrisku. Samozrejme, tréner, ktorý povýšil náš futbal zase o stupienok vyššie. V neposlednom rade sponzorom, ktorí nám pomáhajú a verím, že aj pomáhať budú!