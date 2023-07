Skvelú sezónu spečatí Vroclav

Predsedu zväzu teší, že stále viac klubov venuje svoju energiu mládeži.

V rozhovore so Štefanom KORMANOM, šéfom Oblastného futbalového zväzu v Nitre, sme zhodnotili ukončený ročník a nahliadli aj do blízkej budúcnosti.

Bodku za súťažným ročníkom 2022/23 urobil Campri Cup. Aké dáte vysvedčenie skončenej sezóne?

Vládne spokojnosť, sme hrdí na skutočnosť, že naše súťaže dospelých aj mládeže majú kvalitu. Skvelú jazdu predviedli Dolné Krškany, v elitnej spoločnosti najlepších klubov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce ponúkli práve „Ariáni“ málo vídanú dominanciu, návrat do krajskej súťaže po viac ako troch dekádach patrí medzi najväčšie udalosti skončeného ročníka. A keď spomínate Campri Cup, finále urobilo dôstojnú bodku za celou sezónou. Súboj Veľkého Cetína s AC Nitra ponúkol úžasné predstavenie, pred krásnou kulisou sme boli svedkami zaslúženého triumfu Herthy. Poďakovanie patrí organizačnému štábu Vinodolčanov pod vedením Mareka Škadru a Martina Trubinského. A veľmi sa teším z faktu, že šéf spoločnosti Campri Jozef Kertész prikývol na ďalšie pokračovanie spolupráce v pozícii generálneho partnera pohára po tom, ako si finále užil priamo na štadióne. Vinodol bola výborná voľba!

Pre krajské súťaže je Oblastný futbalový zväz v Nitre akoby nevyčerpateľnou zásobárňou. Čomu to pripísať?

Vyššia liga je zárukou väčšej kvality, preto sa snažíme, aby naše kluby reflektovali na možnosť postupu. V súťažiach dospelých ZsFZ je prihlásených 123 tímov, sedemnásť je z nášho ObFZ Nitra. Nie vždy to tak ale bolo, po vytvorení spoločnej súťaže s ObFZ Topoľčany však naše kluby chytili akoby druhý dych a dnešné zloženie VI. ligy Stred je najlepším barometrom ich spokojnosti. Aj preto som rád, že po tom, ako sa do okresu Topoľčany prehlásili Krušovce a Preseľany neprejavili záujem o postup, prijali pozvanie do kraja ďalšie dva naše kluby – Nitrianske Hrnčiarovce a Kolíňany. Túto informáciu prijali s veľkou radosťou v Jelenci a Čiernych Kľačanoch, ktorých kluby si takto uratovali kožu medzi elitou.

Siedma liga ObFZ Nitra prejde od leta riadnou výmenou krvi, nových bude až päť tímov...

Áno, Rumanová mala vždy cveng, sme presvedčení, že do oblasti sa tento tradičný klub vráti s novou energiou a kvarteto z osmičiek sľubuje tiež oživenie. Močenok, AC Nitra, Vinodol aj Hostie, ktoré reagovalo na miestenku po Obyciach, budú určite prínosom, fanúšik sa má na čo tešiť. Radosť máme aj z toho, že na futbalovú mapu sa nám vracajú Lapáš a Neverice, smutní sme naopak z rozhodnutia v Tekovských Nemciach, ktoré sa neprihlásili do súťaže.

Práca s deťmi je pýchou mnohých klubov, aký je váš pohľad na stále rastúci počet mládežníckych tímov?

Čas ukázal, ako dôležité bolo vytvoriť súťaže pre kategórie U9, U11, U13 a U15, do ktorých sa nám dokonca hlásia aj tímy zo susedných oblastných zväzov. Práca s deťmi si vyžaduje obrovskú pridanú hodnotu zo strany tých, ktorí sú ochotní venovať svoj čas a energiu výchove mladých talentov. O to viac sa tešíme, že sa nám rozrastá počet klubov, sú to doslova bašty so všetkou úctou, ktoré sa začali uberať týmto smerom. Už si len želať, aby sa nám tento trend posunul aj do kategórie dorastu.

Blíži sa júlový termín tradičného výjazdu výberov ObFZ Nitra na medzinárodný turnaj do Poľska, ste nachystaní?

Áno, prípravy finišujú, do Vroclavu pôjdeme so šiestimi výbermi, kategórie U9, U11, U13, U15, U17 a U19 predstavia 106 reprezentantov nášho zväzu, s blížiacim sa dňom odchodu samozrejme stúpa adrenalín. Nominácie sú jasné, tešíme sa, že svoju priazeň nám opäť prejavili naši tradiční partneri, ktorých názvy firiem budú niesť naše výbery. Osloviť ešte chceme starostov a primátorov, ktorí tiež radi podporujú reprezentantov svojich miest a obcí a poďakovať chcem aj z tohto miesta všetkým, ktorí nám akoukoľvek formou pomáhajú vlastne už roky. Dôveru sa snažíme oplatiť prácou.

Oblastný futbalový zväz v Nitre je známy množstvom aktivít. Máte pripravené ďalšie novinky?

V tejto chvíli budeme radi, ak dokážeme servisovať činnosť pre kluby na úrovni, ktorú sme za tie roky nastavili. Aktivity či projekty v podobe či už našej pohárovej súťaže Campri Cup, Jedenástky roka, Reprezentačného plesu, Vianočného turnaja AQUAFLOT Cupu, dorasteneckého PP Invest Cupu či žiackeho ACT Cupu si žiadajú kvalitný tím profesionálov a ja som nesmierne rád za členov nášho Výkonného výboru ObFZ Nitra, Alenka Jančoková Žáčiková, Peter Chren, Pavol Mesároš a Peter Bachratý odvádzajú vynikajúcu robotu, za čo som nesmierne vďačný. Poďakovanie patrí aj šéfovi nášho sekretariátu Vladimírovi Lyžičiarovi, a tiež všetkým odborným komisiám, ktorých odbornosť a kvalitná práca sú najlepšou vizitkou nášho zväzu.

ObFZ Nitra je už viac ako rok bez svojho sídla. Pohli sa ľady aj v tomto smere?

Áno, od 1. júla má ObFZ Nitra svoju kanceláriu na futbalovom štadióne pod Zoborom v hlavnej budove na prvom poschodí. Poďakovanie patrí primátorovi mesta Nitra Marekovi Hattasovi, šéfovi Nitrianskej investičnej Vladimírovi Ballayovi a v neposlednom rade prezidentovi Slovenského futbalového zväzu Jánovi Kováčikovi a generálnemu sekretárovi Petrovi Pálenčíkovi. Osobitne chcem poďakovať predsedovi Západoslovenského futbalového zväzu Petrovi Kováčovi za to, že kým sa riešila otázka našich priestorov, prichýlil náš zväz do Domu futbalu.