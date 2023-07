Potešili muži, ale aj mládež má perspektívu

O močenskom úspechu sme hovorili s predsedom klubu Milošom Blehom a starostom Romanom Urbánikom.

Majú sto detí a mládežníkov

Miloš Bleho je už päť rokov predsedom futbalového klubu FK Močenok, ktorý sa na konci roka 2022 zviditeľnil aj skvelou organizáciou Jedenástky roka ObFZ Nitra.

Modro-bieli zakončili sezónu postupovým úspechom mužov. „Jednoznačnou prioritou pre nás bol návrat do siedmej ligy v čo najkratšom čase. Vedeli sme, že to mužstvo na to má, nebolo treba v ňom robiť veľké zásahy. Faktom je, že Selice nás potrápili viac, ako sme si mysleli. Ale aspoň sme si nemohli vydýchnuť a držali nás v strehu až do konca,“ pousmial sa spokojný šéf klubu, ktorý verí, že muži ako nováčik sa budú pohybovať do piateho miesta. „Pred vstupom do ôsmej ligy Šaľa-Galanta nás mnohí upozorňovali, že hráčov nám dokopú, ale nepotvrdilo sa to. Naopak, vo viacerých kluboch sme stretli fantastických ľudí, naozaj, klobúk dolu,“ uznal Miloš Bleho.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Volajú ho Haaland. Futbal mu chutí ako nikdy Čítajte

V Močenku však futbalový život vytvára aj šesť mládežníckych družstiev. „Je to zhruba sto detí, drvivá väčšina z nich je z Močenka. Aj v mládeži sme zbierali úspechy. U13-ka skončila v súťaži druhá, U11-ka bola v dlhodobej časti strieborná, na finálovom turnaji tretia a v hale tiež bronzová. Dorast skončil v 5. lige štvrtý. Z pohľadu mládeže je u nás veľká perspektíva do budúcna,“ zdôrazňuje Bleho. Okrem toho, štyria mladí Močenčania hrajú v Nitre, dvaja za ViOn a jedenásť chlapcov má striedavý štart v Šali alebo H. Salibách.

Rodičia neplatia za futbal žiadne poplatky, o chod družstiev sa stará predovšetkým obec a menší sponzori. „Aj do budúcna chceme pokračovať v kvalitnej práci s mládežou. Aktuálne najväčšou výzvou bude udržať pokope dorast, lebo naši chlapci majú veľa ponúk,“ netají Bleho.

Močenský futbal má jeden bonus, ktorý nenájdete inde. Pred rokom vyrástlo v areáli ihrisko s kvalitnou umelou trávou, menších rozmerov (z fondu na podporu športu). „Celú zimu tam pri osvetlení trénovali všetky naše tímy, to sú naozaj vynikajúce podmienky pre futbalistov. Vedel som, že jar budeme mať dobrú, a to sa aj potvrdilo,“ dodal Miloš Bleho.