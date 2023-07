Až 136 dorastov ako príjemné prekvapenie. Dobrých projektov v ZsFZ pribúda

Najúspešnejší regionálny zväz pod vedením Petra Kováča robí z futbalu na západe celoročnú záležitosť.

Lanský medzinárodný mládežnícky turnaj, generálny partner pre každú súťaž, zimná liga, výživná halová sezóna, pomoc klubom s nákladmi na stretnutia, citeľný vzrast financií pre oblastné zväzy, teraz o štyridsaťjeden dorasteneckých a sedem mužských tímov viac, chystaný posezónny galavečer...

Nielen to lemuje 18-mesačné velenie PETRA KOVÁČA najväčšiemu regiónu. S predsedom Západoslovenského futbalového zväzu sme sa rozprávali o aktuálnych témach.

Ako hodnotíte sezónu 2022/23?

Môžeme konštatovať, že sa riadne odohral kompletný súťažný ročník. Zásadnejšie komplikácie sa nevyskytli, v prípade ich výskytu sa transparentne riadime znením futbalových noriem. Počas zimnej prestávky ukončilo svoju činnosť jedine seniorské mužstvo z obce Podhájska. Rovnako sme úspešne absolvovali mládežnícku halovú sezónu či premiérový ročník Zimnej ligy. Veľkú kvalitu ukázali aj západoslovenské regionálne výbery vo všetkých vekových kategóriách, na každom podujatí dosahovali popredné pozície, a to aj v medzinárodnej konfrontácii.

Za rok a pol ste si prešli región, dekorovali majstrov, zhovárali sa s klubmi. Aké sú ich starosti a radosti?

Je úžasné, že futbal potvrdzuje svoju fenomenalitu i v týchto neľahkých časoch. Napriek nepriaznivým ekonomickým podmienkam a stále nedostatočného financovania športu zo strany štátu je práve futbalová komunita tou, ktorá v značnej miere zabezpečuje spoločenský život v obciach a mestách. Verím, že predstavitelia samosprávy i podnikateľského prostredia si budú čoraz intenzívnejšie uvedomovať opodstatnenosť podpory amatérskeho futbalu. Platí, že práve obce a mestá sú našimi najväčšími donormi, preto by sa jednotlivé vlády mali zamyslieť nad prístupom k nim. Prostredníctvom systematického prístupu SFZ sa postupne zveľaďuje infraštruktúra štadiónov. Poďakovanie patrí zanieteným futbalovým funkcionárom a dobrovoľníkom, ktorí venujú svoj voľný čas práve amatérskemu futbalu.

Posledné kolo fanúšikom v regióne spravilo radosť. Na ôsmich štadiónoch bolo vyše tristo divákov, vo Veľkých Uherciach dokonca 1 600 a v Branči 500. Dôkaz nespornej atraktivity amatérskeho futbalu?

Takýchto výborných príkladov sme mali počas sezóny viacero. Dôkazov, že futbal je viac než len šport. V tejto predigitalizovanej a povrchnej dobe zabezpečujeme priestor pre bezprostrednú sociálnu interakciu a upevňovanie medziľudských vzťahov.

Reorganizácia mala aj kritikov, hneď prvý ročník však preukázal, že pre súťaže bola injekciou skvalitnenia. Súhlasíte?

Tretie ligy sú výkladnou skriňou kvality amatérskeho futbalu. Za účelom jej neustáleho zlepšovania a zabezpečenia dlhodobej perspektívy bude potrebné pristúpiť k dôkladnej analýze demarkačnej čiary, ktorou bolo iracionálne prerozdelená futbalová mapa Slovenska. Som presvedčený, že ako najväčší krajský zväz by sme tretej lige vedeli dodať dvanásť až štrnásť kvalitných tímov. Na ozrejmenie, v sezóne 2023/24 ich tam budeme mať deväť.



Vlajková loď ZsFZ ponúkla vyrovnanú štvrtú ligu so šiestimi mestami a s výnimkou posledného dua nanajvýš päťbodovými odstupmi medzi tímami. Návratom bášt z Prievidze či Nových Zámkov jej sila len stúpne. Ste na najvyššiu krajskú súťaž hrdí?

Určite áno. Musíme si však hovoriť pravdu. Mestá ako Nitra, Prievidza, Nové Zámky či Levice by mali okupovať vyššie futbalové poschodia. Verím, že sa im podarí čím skôr vrátiť na stratené pozície. Zároveň by to pomohlo okolitému futbalovému prostrediu. Majstrovstvá regiónu ako najvyššia krajská súťaž priniesli mnoho kvalitných duelov a po istej stabilizácii v rozsahu dvoch-troch sezón budú len a len stúpať na svojej úrovni.



ZsFZ do republikovej tretej ligy vyšle štvrtoligového majstra z Lehoty pod Vtáčnikom. Oprávnene, však?

Jednoznačne. Náš regionálny šampión je ukážkovým príkladom efektívnej spolupráce medzi futbalovým klubom, obcou a podnikateľským prostredím. Popri mužskom tíme vynikajúco pracuje s mládežou, robí maximum pre skvalitnenie infraštruktúrneho zázemia. Som presvedčený, že v novej sezóne bude kvalitatívnym prínosom pre tretiu ligu.

Predsezónna intervencia ZsFZ a účasť tímov zo záhorácko-kopanického regiónu vrátili česť VI. lige Západ. Ako hodnotíte prvú sezónu po obnovení tradičnej súťaže?

Podarilo sa nám ju etablovať vo futbalovej hierarchii. Chcem vyzdvihnúť prístup štruktúr ObFZ Senica, ako i klubov z tohto prostredia. Výraznou mierou sa pričinili o jej perspektívnu existenciu. Pomohlo by všetkým, keby sa nimi inšpirovali aj v ObFZ Trnava.



Zimná liga HUMMEL ZsFZ si zjednala skvelé meno, 38 tímov z tretej až šiestej ligy na desiatich ihriskách zohralo 97 zápasov so 428 gólmi a parádne vyplnilo pauzu medzi jeseňou a jarou. Ako hodnotíte premiéru nového projektu?

Kluby si ju pochvaľujú, a to je pre nás najpodstatnejšie. Odbremenili sme ich od akýchkoľvek logistických úskalí v súvislosti so zabezpečením súpera, ihriska a rozhodcov. Súťaž má svojho komerčného partnera, je životaschopná, takže v nej pokračujeme aj najbližšiu zimu. Z futbalu na západe sme spravili celoročnú záležitosť.



Počúvame menej a menej sťažností na výkony rozhodcov v „západokraji“. Ste – ako bývalý rozhodca UEFA – spokojný s arbitrovským aparátom v ZsFZ?



V tejto oblasti nikdy nebudem úplne spokojný, vždy to môže byť lepšie. Rozhodcovsko-delegátska komunita musí permanentne pracovať na zvyšovaní svojho odborného kreditu. Rozhodne si však vyjadrenie uznania zaslúži naša Komisia rozhodcov, keďže z hľadiska pripravenosti prevláda veľká spokojnosť s arbitrami a delegátmi prichádzajúcimi zo ZsFZ do súťaží SFZ.

Prehľad prihlášok do krajských súťaží svedčí o slušnej naplnenosti...

Súťaže dospelých máme naplnené a dokonca budú mať o niečo viac účastníkov, než tomu bolo uplynulú sezónu. Majstrovstvá regiónu, obe piate ligy a tri šieste ligy budú mať v nastávajúcom ročníku šestnásť tímov, zvyšné dve šieste ligy solídnych trinásť a štrnásť mužstiev. Teší ma, že Výkonný výbor sa pri definitívnom zaraďovaní družstiev v plnom rozsahu stotožnil s návrhom predloženým Športovo-technickou komisiou.



Ako vyriešite až 24 prihlásených „dvojičiek“ U17 a U19 do tretích líg a až 88 tímov v štvrtej lige U19? Toľko dorasteneckých tímov v ZsFZ je solídne číslo...

Je to mimoriadne pozitívne prekvapenie. Sme veľmi vďační za takéto príjemné problémy. Pri zaradení družstiev sa riadime v čo najväčšej možnej miere teritoriálnym kritériom. Dorastenci sú krvnou bankou, zásobárňou pre seniorský futbal. Po rokoch negatívneho vývoja musíme intenzívne popracovať na ich udržaní vo futbalovom hnutí. Záujem o dorastenecké súťaže naznačuje, že sme sa vybrali správnou cestou.



Aké novinky chystáte pre futbalovú rodinu do budúcnosti? Počúvame, že aj kalendárny rok chcete zapichnúť zaujímavými zväzovými akciami...

Skvelé je, že sa nám podarilo získať generálneho partnera pre všetky súťaže ZsFZ. Už v septembri zorganizujeme v Zlatých Moravciach národné kolo prestížneho turnaja Regions' Cupu v kategórii dospelých, obdobné podujatie chystáme v októbri pre kategóriu U17. Po ukončení jesennej časti máme v pláne zrealizovať Galavečer amatérskeho futbalu, kde by sme ocenili najlepších hráčov od U9 až po dospelých, trénerov, rozhodcov, funkcionárov či dobrovoľníkov. Okrem tradičných mládežníckych halových turnajov budú mať toto podujatie premiérovo aj muži, ktorí zabojujú o trofej halového majstra ZsFZ. Ako som už spomínal, samozrejme, pokračujeme s osvedčenou Zimnou ligou.



ZsFZ má v konkurencii ostatných slovenských regionálnych zväzov výsadné postavenie, čerstvo vyhral turnaje proti BFZ, SsFZ a VsFZ v dievčenskej i chlapčenskej kategórii U14. O čom to podľa vás svedčí?

Ako najväčší regionálny futbalový zväz máme logicky voči ostatným istú výhodu. Nerád by som teda pristupoval ku kategorizácii kvality v rámci Slovenska. Podstatné je, že medzi regiónmi panujú dobré vzťahy a spája nás spoločný cieľ – systematicky pracovať na skvalitňovaní podmienok pre amatérsky futbal. Veľké slová uznania však chcem adresovať jednotlivým klubom na území západu za ich kvalitnú prácu s mládežou. Hráči prichádzajú na zrazy výborne pripravení. Popri dobrom fungovaní realizačných tímov ZsFZ tak dosahujú naše reprezentačné výbery víťazstvá, ktoré nás napĺňajú hrdosťou.