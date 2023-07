Pravda o príbehu AC Nitra

Tvorcovia nového klubu mali na počiatku tri varianty.

Tisícové návštevy, pozornosť na každom kroku. Nový klub v 192-gólovej sezóne požehnal nitriansky vidiek návštevami exligistov Hambálka, Kóňu, Šimončiča a Tótha. Pípy šli naplno, padali divácke rekordy. Porovnateľný boom kedysi prinášali postupové éry FC ViOn a Eldusu Močenok.

AC Nitra do novej sezóny prihlasuje päť mládežníckych družstiev. O počiatkoch i živote novej značky sme hovorili s piatimi z jej mnohých partnerov.

Pavol Šlosár: „Futbal je fenomén, každý mu rozumie a najlepšie, čo treba robiť. Lenže jedna vec sú reči a tá druhá ‚skutek‘... Naša partia sa stretáva na káve už roky, futbal je pravidelná téma, pamätáme si zápasy s 1. FC Kolín aj federálnu ligu, preto nás trápilo dianie posledných rokov. Navyše v meste zostala diera po malých kluboch ako Mlynárce, Dražovce aj Kynek. Tak sme si povedali, že poďme to skúsiť. Mali sme tri scenáre. Najskôr sme oslovili Heňa Benčíka s myšlienkou spoločného projektu s ČFK Nitra – my by sme dali dokopy áčko, druhá strana by zastrešila mládež. Zobrali si čas na rozmyslenie a možno po týždni povedali, že si áčko vedia urobiť sami, čiže každý pôjde svojou cestou. Druhá možnosť sa núkala v kooperácii s FC Nitra. Sedeli sme ja s Džemilom Šefkiim s Milanom Lenčéšom a Petrom Oremusom, prítomní boli aj zástupcovia väčšinového akcionára z Bratislavy, tiež Igor Demo a Peter Barát. Situácia bola vtedy nejasná, počnúc akcionárskou štruktúrou aj stavom financií v klube, tímu dominovala trnavská enkláva. Priznám sa, že nás vtedy najviac zarazil výrok jedného z Bratislavčanov, že nemá chuť ani energiu riešiť hodnotu majetkov a dlhov FC Nitra. V tejto súvislosti ale chcem podotknúť, že rešpektujeme odhodlanie a výdrž Petra Oremusa v záchranárskej misii FC Nitra. Vyhrala tretia možnosť – rozhodli sme sa začať na zelenej lúke a s čistým štítom. Oslovili sme Miloša Šimončiča a okolo neho postavili tím prioritne s chlapcami, ktorí prešli akadémiou a hrali po okolí. Máme v názve klubu hrdý názov Nitra, ale boli sme si vedomí, že aj keď pôjdeme do poslednej ligy, musíme mať lepších hráčov ako naši súperi. Podarilo sa nám dať dokopy slušný mančaft, súperov sme si vážili aj pohostili, oni nás rovnako. Hrali sme aj vystupovali s pokorou, aj preto občas zaštípali ironické poznámky, ale keď sme sa pozreli, kto kričí, len sme sa usmiali. Hrať sme chceli ôsmu ligu a rovnako tak chceme hrať siedmu aj šiestu ligu. S klubmi z okresu Nitra. Tu je naše podhubie a len na týchto základoch môže raz vyrásť silný klub s fanúšikovskou základňou, ktorá sa už prebúdza. Potrebujeme len čas, ten bude aj náš sudca. Chceme robiť futbal tak, aby nás bavil. Frčka do nosa od Veľkého Cetína prišla práve včas, nabudúce budeme pripravení lepšie. Základný cieľ v podobe postupu sme splnili a rovnaký si dáme aj do ďalšej sezóny. Súperi budú silnejší a verím, že aj naša Nitrička sa na novú súťaž pripraví, ako sa patrí. Dovoľte mi myšlienku na záver – FC, ČFK, Chrenová a AC, všetko nitrianske kluby, nosia v logu modrú. Naša nitrianska modrá je dobrá a verím, že raz nás bude spájať.“

Henrich Bleho: „Nitra musí mať silné miesto na futbalovej mape! Vychovala mnoho talentov. Mala by znovu dostať stratenú tvár. Projekt AC Nitra má veľké ciele – a ja chcem byť pri tom. Musíme byť optimisti a robiť postupné kroky. Po prvej sezóne sme už aj realisti. Káder bol nabitý skvelými hráčmi, mladíci sa učili pri exligistoch, je česť hrať s takými osobnosťami. Titul sa rátal, zlato v Campri Cupe by bola čerešnička. Aj v pohári sme však vyradili výborné tímy so skvelými futbalistami. Je to projekt s pridanou hodnotou. Azda ho dostaneme čo najďalej. Spoločnými silami. Nikto z nás, ktorí klubu pomáhame a ukrajujeme si z voľného času, nehľadí na svoje záujmy. Robíme to pre dobro futbalu. Pre Nitru.“

Peter Varga: „Projekt AC Nitra začínal pred dvoma rokmi na ranných kávach s Paľkom Šlosárom a Džemilom Šefkiim. Rozbehli sme ho s bratmi Martinom a Milošom Šimončičovcami a mimoriadne ma teší, že sa k nám pridávajú ďalší srdciari – Juro Andrášik, Adam Mego, Juro Šabík, Heňo Bleho, Lukáš Bíro, Filip Varga... Ľudia začínajú novému klubu veriť. Pomáhajú nám finančne, manažérsky i personálne. A pánboh zaplať za úspechy v prvej sezóne! Okrem finále Campri Cupu sme ňou šli ako nôž maslom. Mrzí iba posledný zápas. Pohovoríme si s tímom a chybám sa už vyvarujeme. Za striebro sa žiadnemu hráčovi nedá nič vytknúť. Uvedomujeme si však, že pre titul v siedmej lige sa potrebujeme posilniť. Futbal robíme pre Nitru a pre ľudí. Preto verím, že cestu k AC si nájde čoraz viac fanúšikov. Už prvý ročník ukázal potenciál krásnych návštev. Za všetky spomeniem zápas v Šuriankach, kde prvýkrát v histórii chystali aj záchytné parkovisko. Snívanie je povolené, do mesta chceme vracať radosť z futbalu. Špeciálne nás teší, že šesť mládežníckych tímov od novej sezóny dodá nášmu klubu nový rozmer.“

Juraj Šabík: „Prvá sezóna je vždy náročná. Idete od nuly, ťažko si získavate ľudí na svoju stranu. Mne osobne chýbala výhra vo finále Campri Cupu, ale život ide ďalej. Treba sa z toho poučiť, naďalej pracovať, možno ešte usilovnejšie. O životaschopnosti projektu AC Nitra hovorí aj fakt, že ide postupne od ôsmej ligy. Nie je umenie od kohosi kúpiť piatu či štvrtú ligu. S našou spoločnosťou radi podporujeme zmysluplné veci a v neposlednom rade nám nie je jedno, kam a ako smeruje futbal v Nitre. Pokiaľ budú chod AC Nitra ovplyvňovať ľudia ako doteraz, nik sa o klub i budúcnosť najkrajšieho športu v krajskom meste nemusí báť.“

Juraj Andrášik: „Prvú sezónu hodnotím veľmi dobre. Škoda striebra vo finále Campri Cupu, pohár je pre nás výzvou do nového ročníka. Nevešiame hlavy po jednom nevydarenom zápase. Od začiatku sme vraveli, že to nie je šprint, ale beh na dlhú trať. Skutkami sa snažíme dokázať, že projekt AC Nitra nie je iba výstrelom do prázdna. Stretla sa tu partia, ktorá to s futbalom v Nitre myslí vážne a chce ho vrátiť tam, kam patrí. Preto rozvíjame mládežnícke kategórie. Robíme náborové tréningy, pracujeme s veľmi skúsenými trénermi. Verím, že časom aj niektorých skeptikov presvedčíme, že projekt AC Nitra má zmysel a zaslúži si rešpekt i uznanie.“