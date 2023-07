Nitrianska nemocnica predáva bývalú liečebňu. Nevyužitý kaštieľ si musí nechať

Kultúrnu pamiatku vložil štát do neziskovky ako prioritný majetok.

NITRA. Kedysi sa tam liečili ľudia s tuberkulózou. Od roku 2010 je kaštieľ v Horných Lefantovciach, okres Nitra, nevyužitý. Predať ho nie je možné, hoci kupci sa oň zaujímajú.

Aktuálne je na predaj bývalá liečebňa s pozemkami v tej istej obci. Od areálu kaštieľa ju oddeľuje cesta. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 17. júla.

Majiteľom oboch nehnuteľností je Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor.

Kaštieľ je monitorovaný kamerami a napojený na políciu. Na videu natočenom v roku 2019 v ňom vidieť pozostatky starých zdravotníckych zariadení a pomôcok, postele pre pacientov či dokumenty, ale aj nádherné fresky.

Minimálna cena je vyše 381-tisíc eur

Nemocnica ponúka nehnuteľnosti v Horných Lefantovciach "minimálne za primeranú cenu". Považuje sa za ňu všeobecná hodnota určená znaleckým posudkom. Vypracovaný bol v apríli tohto roka.

Celková cena za stavbu (geriatria – liečebňa) s pozemkami je v ňom vyčíslená na 381 098,91 eura.

Z toho najvyššiu položku tvorí 212 624,40 eura za parcelu s rozlohou 10 610 metrov štvorcových (zastavaná plocha a nádvorie). Samotná budova má hodnotu 146 971,59 eura. Za zvyšný pozemok (1073 m2 - zastavaná plocha a nádvorie) pýta nemocnica 21 502,92 eura.

Kupec by mal zaplatiť najneskôr do piatich dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak by meškal, zmluvná pokuta je 50 eur za každý deň omeškania. Píše sa to v návrhu zmluvy, ktorý je zverejnený na webe.

Bol to vklad štátu do neziskovky

Súťaž bola vyhlásená 28. júna. Súťažné návrhy je možné predkladať do 17. júla do 14. hodiny.

Nový majiteľ bude musieť akceptovať vyznačené vecné bremeno - právo prechodu pešo a autom v prospech vlastníkov domov.

Pre nemocnicu je bremenom spomínaný kaštieľ. Dostala ho do majetku ako vklad od štátu v roku 2004, keď sa transformovala na neziskovú organizáciu. Hoci je už roky nevyužitý, predať ho nemôže.

