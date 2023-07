V Tomášikove bude 6. liga. Je za tým nový projekt

Zaujímavé veci sa dejú vo futbale na trase Tomášikovo - Horné Saliby.

Dva futbalové kluby sa púšťajú do spolupráce. Vznikne aj nová futbalová akadémia. (Zdroj: my, msz)

Pred mesiacom oslavovali v Tomášikove triumf v 7. lige Galanta, strieľalo šampanské. Majster okresu si podal aj prihlášku do krajskej 6. ligy Juh. Ale odvtedy sa trošku zamiešali karty. Už po uzávierke súťaží klub z „Tallósa“ vzal svoje rozhodnutie späť. V Tomášikove sa však naďalej bude chodiť na seniorský futbal a bude to šiesta liga. Ako je to možné? Vysvetlíme hneď.