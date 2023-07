Svetové medaily do Nitry

Šikovné deti spod Zobora súťažili na najvyššom fóre.

V Budapešti sa v júni uskutočnili majstrovstvá sveta v detskom fitnese federácie WDA. Slovensko reprezentovali aj pretekári zo SkillLabu Nitra (sedem dievčat a jeden chlapec), ktorí vybojovali spolu šesť medailí, z toho tri zlaté. Pripravujú ich hlavný tréner Peter Pavelka a choreografka Klaudia Lendelová.

Výsledky Nitranov:

acrobatic show do 10 r.: 2. Sofia Bezáková

do 12 rokov: 1. Melissa Feduzi

fitness dance do 7 r.: 7. Adriana Bezáková

do 11 r.: 1. Ellie Urbánová

do 13 r.: 2. Karolína Ella Tkáčová

do 15 r.: 1. Lilian Urbánová

fitness show do 11 r.: 8. Alessandra Lincmaier

fitness show chlapci do 12 r.: 1. Richard Mesároš.