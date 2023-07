Nehody na R1: Po náraze pokračoval v jazde. Neskôr vystúpil a zrazilo ho auto

Vodiča previezol vrtuľník do nemocnice.

Šéfredaktorka - MY Nitra

NITRA. Dve neobvyklé nehody, ktoré spája jedna osoba, sa dnes ráno stali na rýchlostnej ceste R1.

Auto tam najskôr vrazilo do iného auta. Pokračovalo v jazde, zastavilo po stovkách metrov. Vodič vystúpil, prešiel peši do protismeru, kde ho zrazilo auto.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prípad sa stal asi desať minút po deviatej v kilometri 31,5 v smere z Nitry na Trnavu. Polícia potvrdila, že ho vyšetruje, na istý čas musela byť presmerovaná doprava.

Vodič jazdiaci na Volkswagene Passat narazil do Toyoty Yaris. „Pokračoval v smere jazdy, asi po päťsto metroch postál a z auta vystúpil,“ informovala hovorkyňa Renáta Čuháková.

Muž potom prešiel cez zvodidlá do protismeru, kde ho zrazilo auto. Vrtuľník ho v kritickom stave dopravil do nitrianskej nemocnice. Vodička Toyoty, do ktorej narazil, neutrpela zranenia.

Zrazený vodič má podľa našich informácií 39 rokov, v aute sa viezol sám.