Tešedíkovo zažilo horúce dopoludnie

Bežci mali rande na dedinskom behu.

Neexistuje zlé počasie na beh, hovorí známe motto. Športovci sú zvyknutí na všetky extrémy počasia. Bežci si dnes prišli užiť svoj „mordor“ do Tešedíkova.

Peknú akciu Tešedíkovskú desiatku pripravili obecný úrad a miestny Športový klub. Deti si okrem svojich pretekov užili aj chvíle na skákacom hrade a iných atrakciách. O rozcvičku dospelých sa postarala Erika Zilizi Lencse a moderátor Roland Horváth už potom poslal 121 pretekárov do boja samých so sebou – na trate s dĺžkami 5 km a 10 km.

Po dobehnutí tých najlepších čakali poháre a medaily z rúk pani starostky, ale účastnícku medailu dostal každý. Dobre padlo chutné občerstvenie, ale aj krásne ceny v tombole.

Absolútni víťazi na 10 km si odniesli aj poukaz na trojdňový pobyt v Podhájskej, stali sa nimi elitný bratislavský bežec Marek Lenčéš a Maďarka Anna Szekeres. Na polovičnej trati boli najrýchlejší suverénny René Valent a domáca favoritka Zdenka Hezká.

Darilo sa aj bežcom zo Šale. Z jedného auta sa všetci štyria dostali na bedňu. Medzi nimi aj Denisa Čirik, ktorá tento rok zbiera na pretekoch tretie miesta.

„Dnes sa bežalo naozaj ťažko. Extrémne pieklo slnko už ráno o 9.30 h na registrácii. Na trati, ktorá bola viac asfaltová, bolo naozaj horúco, trošku to zachraňoval pofukujúci vetrík. Na základe počasia som sa rozhodla pre 5 km. Dnes som bojovala sama so sebou, necítila som sa na bedňu, o to viac potešilo tretie miesto. Celkovo musím organizátorov pochváliť za krásnu akciu,“ povedala Denisa Čirik.