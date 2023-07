Desiati na skúške, posily vo vedení a čo zákaz prestupov? Sonda do FC Nitra

Vlani nábor, teraz azda výber, znie z klubu s trúbami na postup do tretej ligy.

NITRA. Legendy vravia, že upratovačky sa pýtajú, či majú zametať inak, keď beží konkurzné konanie... Mnohí by to netipovali, no FC Nitra v lete 2023 ešte žije. Čaká na kľúčové správy zo súdu, avizuje stavbu tímu na postup do tretej ligy a za horúca kuje skladbu dorastov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

AJ TOTO SA DOZVIETE Akých desať hráčov aj zo 4., 5., 6. a 7. ligy je v klube na skúške,

kto sú dvaja noví muži vo vedení FC Nitra,

prečo klubu teraz nehrozí zákaz prestupov,

čo bol podľa Lenčéša „trápny útok mesta“,

ktorí traja áčkari skončili a či ostanú lídri,

o čom jedinom sa FC Nitra teraz baví s Peškom,

či sú hráčske platy z minulej sezóny vyrovnané,

zostava a hodnotenie trénera po zápase vo Výčapoch-Opatovciach,

čo sa vie o budovaní dorastov a odchode jedenástich talentov,

prehľad 18 trénerov mládeže FC Nitra do novej sezóny,

aký pohár chce klub obnoviť.

Zákaz prestupov zatiaľ nie

Po víkende má uplynúť 45-dňová lehota a súdu pristáť vyjadrenie predbežnej správkyne konkurznej podstaty Michaely Vadkerti o (ne)majetnosti FC Nitra. To azda mnohé rozlúskne.

V 114-ročnom klube chystajú novú sezónu. Tak, akoby zajtra nemal prísť zánik. Na rozdiel od lanského leta nehrozí zákaz prestupov plynúci z nedodržiavania splátkového kalendára voči 26 hráčom a trénerom zo sezóny 2020/21.

Potvrdil to právny zástupca nevyplatených cudzincov i Slovákov Peter Lukášek a vysvetlil: „S veriteľmi sme sa dohodli, že počkáme na výsledok konkurzného konania. Uvidíme, či si budú musieť prihlásiť pohľadávky do konkurzu alebo nie. Pokiaľ klub odvráti konkurz, hráči si budú pohľadávky vymáhať prostredníctvom disciplinárky.“

„Vieme, čo máme robiť, aby sme zachránili klub. Útok mesta – po našom vyriešení štyroch navrhovateľov konkurzu – s pridaním dlhu za smetné v areáli štadióna, ktorý však spôsobili aj ďalšie tri kluby, bol vyslovene trápny. Tento klub prežije. Keď aj všetci okolo budú padať, FC Nitra prežije,“ dušoval sa člen predstavenstva Milan Lenčéš, ktorému s riadením klubu okrem Petra Oremusa najnovšie asistuje aj Branislav Bobkovič.

Tréneri mládeže FC Nitra U19: v riešení. U17: v riešení. U15: Jozef Kotula, Rastislav Ölvecký. U14: Branislav Bobkovič. U13: Tomáš Seko, Marek Prešinský. U12: Ivan Hula, Andrej Núdzny. U11: Jakub Mitošinka, Nikoleta Hološková. U10: Róbert Marenčák, Igor Kozel. U9: Jakub Mitošinka, Martin Mesároš. U8: Juraj Čentéš. U7: Jozef Kotula. U6: Ondrej Ondrovič. U5: Lukáš Čurgali. Tréner brankárov: Rastislav Eliáš.

Desiati na skúške