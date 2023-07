Riaditeľka nitrianskej knižnice zamestnala dcéru aj manžela. Poslanci ju neodvolali

Pýtam sa, akú výhodu má moja dcéra zo zamestnania v knižnici?, pýta sa Meňky.

NITRA. Ingrid Meňky zostáva vo funkcii riaditeľky Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre, ktorej zriaďovateľom je župa. Na jej odvolanie chýbal jeden hlas.

Meňky zamestnala v knižnici svoju dcéru aj manžela, bez výberového konania.

Zamestnankyni, ktorá sa vlani vrátila z materskej dovolenky, podľa župy zatajila pozíciu, na ktorú žiadala preradiť. Pracovná doba sa tam končí pred 16.

hodinou namiesto o osemnástej.

„Navyše na zamlčané voľné pracovné miesto bola následne zamestnaná osoba blízka riaditeľke organizácie,“ píše sa v dôvodovej správe materiálu, ktorý na zastupiteľstvo predložil župan Branislav Becík.

Za odvolanie riaditeľky hlasovalo 24 zo 48 prezentovaných poslancov, len dvaja boli proti. Až dvadsiati sa zdržali a dvaja nehlasovali vôbec. Zdroj hovorí, že ďalší stihol vytiahnuť kartu, takže vo výpise nie je evidovaný.

„Títo poslanci riaditeľke nevyjadrili podporu, no na druhej strane sa zachovali alibisticky. Svoje zohrala aj politika, Meňky v posledných parlamentných voľbách kandidovala za SNS,“ povedal jeden z poslancov.

Etický aj právny problém

Ingrid Meňky je riaditeľkou knižnice od novembra 2020. Dcéru prijala na miesto, o aké mala záujem dlhoročná zamestnankyňa po materskej, vlani v októbri.

Bolo to necelých sedem mesiacov po tom, čo pani Daniela odišla. Keď sa to dozvedela, podala sťažnosť. Župa poslala do svojej knižnice kontrolu, ktorú teraz Meňky spochybňuje.

Už o niekoľko mesiacov skôr, vlani v máji, našiel prácu v knižnici aj riaditeľkin manžel.

To, že Ingrid Meňky zamestnala svojich blízkych, považujú mnohí za morálno-etický problém. Postup, ktorý zvolila voči pani Daniele, má podľa župy aj právny rozmer.

„Riaditeľka jej tvrdila, že požadované miesto so zmenenou pracovnou dobou nemá, pričom to miesto existovalo a o niekoľko mesiacov tam zamestnala svoju dcéru,“ povedal právnik župného úradu Peter Mészáros. Bol členom komisie, ktorá vykonala v knižnici kontrolu.

Komisia v pôvodnom zložení žiadne pochybenie nezistila, pod takýto záver sa podpísal vtedajší vedúci odboru kultúry, nominant SNS.

Riaditeľ úradu Peter Privalinec tieto závery nepodpísal, zdôvodnil to tým, že členovia komisie neaplikovali Zákonník práce.

Napísala otvorený list

Pred hlasovaním o odvolaní dostali poslanci otvorený list od Ingrid Meňky, viacerí povedali, že zmenil ich názor.

Napríklad Jozef Dvonč, nezávislý, sa zamyslel, či je dobré „okamžite pri nejakom porušení niečoho alebo pri nejakom nedostatku“ riešiť to radikálnym odvolaním.

V liste predložila riaditeľka odpočet svojej doterajšej práce, píše, že stúpol počet používateľov knižnice, počet podujatí aj počet sledovateľov na sociálnych sieťach.

Spomína aj zbierku krmiva pre nitriansky útulok či zbierku hračiek.

Bod B je venovaný skončeniu pracovného pomeru s bývalou zamestnankyňou knižnice. Riaditeľka tvrdí, že ak by jej vyhovela, diskriminovala by ostatné zamestnankyne v rovnakej pracovnej a životnej situácii „a knižnica zároveň iným miestom s pracovným časom do 15.45 hodine nedisponovala“.

Postup knižnice bol podľa Meňky „absolútne súladný so zákonom“ a súhlasili s ním aj odbory. Tie, mimochodom, súhlasili aj tým, že riaditeľka prijala do práce dcéru a manžela.

Chyť sa svojej šance

V bode C sa Meňky venuje zamestnávaniu rodinných príslušníkov.

„Pri ich prijímaní do zamestnania som prísne posudzovala vtedajšie potreby knižnice a ich odborné predpoklady na výkon práce. Rozhodujúcim faktorom tiež bolo, že ani jeden z nich nepodával žiadosť o prijatie do pracovného pomeru na miesto v mojej priamej riadiacej pôsobnosti.“

Všetko je teda podľa riaditeľky v poriadku, navyše poukázala, že príbuzní majú tabuľkové platy.

Manžel bol prijatý na pozíciu radového knihovníka 1. mája 2022 v rámci Národného projektu s názvom „Chyť sa svojej šance“. Riaditeľka píše, že túto formu zamestnávania odporúča využiť aj ostatným organizáciám, ktoré sú povinné zamestnávať aj zdravotne znevýhodnených zamestnancov.

Píše, že vďaka dlhoročným skúsenostiam manžela s digitálnym vzdelávaním sa knižnici podarilo zapojiť do národného projektu „Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe“.

Aj dcéra je na pozícii radovej knihovníčky na oddelení metodiky, bibliografie, koordinácie a fondov, „pričom ja nie som ani jej priamou nadriadenou“. Dôvodom jej prijatia bolo podľa matky pôvodne neplánované získanie mimorozpočtových zdrojov na nákup kníh.

Ak by vraj vypísala výberové konanie, trvalo by to neprimerane dlhý čas a knihy by v termíne nestihli spracovať. Argumentuje tiež, že všetko konzultovali s inšpektorátom práce.

Poslancom zároveň písomne pripomenula, že pri prijímaní uchádzačov o zamestnanie je potrebné vylúčiť akúkoľvek diskrimináciu, „pričom dôvodom diskriminácie by nemal byť ani príbuzenský vzťah k štatutárnemu orgánu zamestnávateľa“.