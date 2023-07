Reštartoval kariéru a teraz by ho v oblasti chceli všetci

Nitru sme zdolali nitrianskymi zbraňami, žmurkla hviezda Veľkého Cetína.

Článok vyšiel v prílohe MY Nitrianskych novín MY MAJSTRI.

Brilantne získa loptu, prikryje si ju aj napriek presile, vymanévruje s ňou tiež z prekérnych súbojov, precízne nahrá do šance či zašajbí do vinkla. Veľký Cetín navigoval za senzačným zlatom v Campri Cupe.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Exligista MATEJ KRÁL po deviatich rokoch oprášil kopačky. A tribúny v oblasti sú vďačné.

Na novom štadióne ešte nebol

Rák, Hodúr, Kóňa, Tóth, Štetina, Kaspřák, Hroššo a kde-tu 18-ročný stredoškolák. Keď debutoval za Nitru, ešte bežne chodilo dvetisíc divákov a dokonca sa po 21 sezónach vrátila do pohárovej Európy.

„V áčku ma už čakal Matúš Mikuš, s ktorým som strávil celú mládež. Hneď sa ma ujali Tomáš Kóňa, Miloš Šimončič a Ivan Hodúr, kolegovia zo stredu poľa. Najviac som odohral pod trénerom Ivanom Galádom, je tvrdý a bez disciplíny u neho neuspejete,“ spomenul si Matej Král.

Osemnásť prvoligových čiarok z rokov 2010 a 2011 mu orámcovali premiéra i derniéra v Dunajskej Strede. Medzitým pomohol k veľkým víťazstvám nad Jankechovým Slovanom a Radolského Trnavou.

„Podpísal som zmluvu na päť rokov, no veľké peniaze to neboli, dobre zarobiť sa dalo iba z prémií. Kariéru mi stopli zranenia. Jedno za druhým. Úplne mi kradli chuť do futbalu. S klubom sme sa rozišli v dobrom, no na novom štadióne som ešte nebol. Azda v novej sezóne s Veľkým Cetínom,“ preladil Matej Král.

Bude ešte lepší?

Po treťoligovej jeseni 2013 v Topoľčanoch odložil kopačky. Až v „párovskej“ futbalovej partičke narazil na Pavla Búša a „Hertha“ odklikla parádny prestup.

„Pali asistuje trénerovi Máriusovi Charizopulosovi, s ktorým som tiež vyrastal. Beriem ho však v prvom rade ako kamaráta. Všetci v šatni ho rešpektujeme. Vie nás výborne pripraviť a namotivovať,“ rozprával šikovný stredopoliar, ktorý v kariérnej pauze vyštudoval UKF, pracoval v gastropriemysle, robil kuriéra a teraz sa venuje „potrubárčine“ v Rakúsku.

„Je to pre mňa veľký reštart, jar bez zranenia ma prekvapila. Stále sa iba rozohrávam, viem hrať lepšie. Ambície už nemám, skôr než o nejaké veľké ponuky a peniaze mi vo futbale ide o radosť a dobrú partiu,“ vysvetlil Matej Král.

Aj ligové zlato?

Comeback po deviatich rokoch? Štýlový! Šiestimi gólmi – aj raketou do vinkla v Dolných Krškanoch – vystrelil Veľkému Cetínu siedmoligové striebro. A najlepšie prišlo na koniec.

Straka chytal ako za mlada, z Harčovho výkonu boli všetci paf, N. Charizopulos vymýšľal krásne finálky, Zrubec sa ruval v súbojoch, A. Majerčík utekal pri čiare, Štós sa nezľakol ani majstra stopéra Tótha, no zlatú senzáciu vo finále Campri Cupu dirigoval aj Matej Král. V srdci poľa plnokrvne lopty odoberal a distribuoval do protiútokov.

A tak favorizovaný AC Nitra razom inkasoval z polovice toľko gólov (3), čo v celej ôsmoligovej sezóne.

„Z každej strany sa valilo, že prehráme 1:4 alebo 0:5. Kto tipoval našu výhru, div že sa mu nesmiali. To všetko nám pomohlo. O AC sa veľa píše, za výsledky právom, novému klubu držím palce. My sme sa však nastavili na víťazstvo a šli na doraz. Každý zahral nadštandard. Oskarovi sme povedali, že musí chytiť tri-štyri góly – a tak aj bolo. Nešli sme brániť, ale napádať. Prvý gól sme predsa dali z pressingu. Základom bolo, že sme sa AC Nitra nezľakli. Zdolali sme ho jeho vlastnými zbraňami. A že prišlo parádnych 1 200 divákov? Aj vďaka nim malo finále takú úroveň,“ vysvetlil 32-ročný špílmacher.

Zlato z Campri Cupu je pre Veľký Cetín optikou ligy a pohára už šiesta medaila za posledné tri sezóny.

„Futbal vo Veľkým Cetíne sa robí so srdcom. Klobúk dole, ako sa o klub stará partia funkcionárov. Snaží sa aj starosta, pred finále nás dobre motivoval. Ešte som nezažil, aby sa tu niekto pohádal. Klíme v tíme je vynikajúca. Aj preto si myslím, že po Campri Cupe môžeme vyhrať aj siedmu ligu,“ dopovedal Matej Král.