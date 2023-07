Čáporský Berlusconi a nové dobrodružstvo?

AC či Inter Miláno? Radšej futbal doma na dedine, rád vravieval Peter Bosák.

Článok vyšiel v prílohe MY Nitrianskych novín MY MAJSTRI.

„Peťo, ty si blázon!“ skríkol Roman Hromádka a veseliaci sa stan na ihrisku radostne opakoval. Šéftréner mládeže Cabaja-Čápora objal predsedu klubu Bosáka. Tancovali na stole.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Akoby to bolo včera, keď rodinný klub v júni 2018 oslavoval zlato v Campri Cupe, najväčší úspech od striebra v najvyššej oblastnej súťaži z roku 2002! Pohár ObFZ Nitra v šiestich sezónach existencie nikdy nemal nečakanejšieho majstra.

Nerozluční Hromádka a Bosák boli futbaloví Bud Spencer a Terence Hill. Najväčšej dedine okresu vracali česť. Na ihrisku našli len žiakov a dorast. Keď obaja vlani odovzdali kľúče od štadiónu, priložili dlhočizný zoznam úspechov – sedemdesiat detí v klube, oblastné zlatá s tímami U15 a U9, kôpku medailí od ďalších kategórií, zásoby talentov pre zväzové výbery, sezóny s blízkosťou postupu do elitnej ligy ObFZ Nitra, zlato v Campri Cupe (i organizáciu finále), štart v Slovnaft Cupe...

Nuž, v Cabaji-Čápore vysoko vystrelili latku pre snaživých nástupcov!

„Vo vedení som už necítil oporu, a tak som ako predseda po vyše piatich rokoch skončil. Nasledovníkom držím palce, nech klubová vlajka veje vysoko,“ začal rozprávanie Peter Bosák.

Z domu v Čápore len v záhrade prekročil potok a už bol na ihrisku. Dirigoval expanziu „sokolíkov“ na zdravý klub s mládežníckym arzenálom. Hlavou, elánom i vlastnými peniazmi. Riadil obnovu kabín. Ako žienka pre všetko dokonca kosil parádny trávnik, pral dresy, upratoval štadión...

„Len z toho, čo som si rátal, viem, že za šesť rokov som do futbalu v Cabaji-Čápore vrazil asi 12-tisíc eur. Nebanujem však nijaký čas ani peniaze! Som hrdý, čo sme so skvelou partiou pre klub a dedinu spravili. Šli sme na 110 percent. Boli to krásne časy. Najväčším sponzorom bola obec. O mládežníkov sme sa starali najlepšie, ako sme zvládali, pravidelne ich brávali na sústredenia, zaangažovali sme rodičov. Entuziazmus Romana Hromádku bol obrovský, no oceňujem aj pomoc Miloša Halu, Dušana Sládečka a môjho brata-dvojičku Pavla Bosáka. Som rád, že som klubu pomohol vybaviť závlahu, ktorú dokončili moji nástupcovia,“ rozpovedal sa Peter Bosák.

Šiel proti prúdu, áčkarov odmeňoval iba pivom a párkami. V duchu dedinských futbalových tradícií. Káder žiaril odchovancami, fanúšikovia po krásnych góloch tlieskali kamarátom z obce, nie neznámym legionárom. „Ak nie sú platení všetci, nesmie byť ani jeden. Netajím, núkali sa mi sponzori na hráčov, no peniazmi by sme si v Cabaji-Čápore všetko pokazili,“ vysvetlil.

Nájde Peter Bosák nové dobrodružstvo? Vídame ho na šlágroch AC Nitra. „Novému projektu držím palce a rád pomôžem. Cesta do vyšších líg bude náročná, no tejto značke verím,“ rozkázal s presvedčením obľúbený chlap, ktorého okrem práce stretnete s milovanými synmi Kristiánom a Reném, v posilňovni alebo s nemeckými dogami Argom a Aresom.