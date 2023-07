V Nitre hrali korfbalisti z 8 krajín

Viac ako 200 športovcov si užilo víkend pod Pribinovým hradom.

Medzinárodný korfbalový víkend v Nitre napísal svoju jedenástu kapitolu. Do Nitry tento rok zavítalo 15 tímov z ôsmich krajín (5 tímov z Holandska, po 2 zo Slovenska, Maďarska, Anglicka a po 1 z Poľska, Českej republiky, Srbska a Švajčiarska).

Tradične bol turnaj rozdelený na dva hracie dni. V sobotu sa v hlavnom turnaji odohrali tri základné skupiny po 5 tímov a následne zápasy o celkové umiestnenie.

Korfbalový klub SPU Nitra obsadil v základnej skupine druhé miesto po výhrach nad Leeds Hurricanes, S.K.V. Amsterdam, remíze s Basel Oregano a prehre s Újhegyi Korfball Klub. V nadstavbe po dvoch prehrách s tímami z Rotterdamu obsadili celkovú šiestu priečku.

Mimoriadne sa darilo na turnaji druhému slovenskému tímu a premiérovo si víťazstvo odniesol SKK Dolphins Prievidza pred maďarským Újhegyi KK a poľským Korfball Surfers.

Nedeľa patrila beach korfbalu na nitrianskom kúpalisku. Horúce počasie pritiahlo do areálu veľké množstvo ľudí a hráči sa medzi zápasmi mohli schladiť v bazénoch. Do hry zasiahlo 25 tímov v piatich skupinách. Dva nitrianske tímy obsadili v skupine druhú, resp. tretiu priečku a do štvrťfinále sa neprebojovali.

Úspešný víkend v Nitre zažil maďarský tím Újhegyi, ktorý beach turnaj vyhral. Vo finále zdolali súperov zo Srbska a bronzovú priečku rovnako ako v sobotu získali poľskí Korfball Surfers.

Viac ako 200 korfbalistov si víkend plný korfbalu a slnka v Nitre užili a tešia sa na dvanásty ročník, ktorý sa uskutoční tradične druhý júlový víkend v roku 2024. Organizátori z KK SPU Nitra za podporu ďakujú mestu Nitra a mnohým dobrovoľníkom.