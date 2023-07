Takács bude opäť hrajúcim trénerom

Vlčiansky rodák bude hrať proti materskému klubu.

Csaba Takács bol v poslednej sezóne oporou Veľkých Úľan. Štart nováčika v šiestej lige Juh mal cveng, ale jarná časť bola sklamaním. A tak vo „Födémesi“ skončil aj Csaba.

„Mužstvo sa rozpadlo. Na koniec to vyzeralo už v zime, ale s chalanmi sme sa dohodli, že to potiahneme do konca sezóny,“ rozhovoril sa 32-ročný futbalista so skúsenosťami z druholigovej Šale.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V novej sezóne bude po pauze opäť hrajúcim trénerom, a to v klube, kde v minulosti pôsobil.

Ďalej sa dočítate: * v ktorom klube bude Takács hrajúcim trénerom * koľko ďalších posíl príde a aké budú mať ciele * ako by sa mala podľa neho vyriešiť situácia so 7. a 8. ligou v ObFZ Galanta.

„Mal som teraz nejaké ponuky z okolitých klubov, ale už dlhšie som bol dohodnutý na novom angažmáne, takže som ich príliš neriešil,“ pokračuje „Kocsony“.