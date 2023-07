Vypracú štadión a vyradia mládežníkov? Konkurz má byť oficiálny, FC Nitra sa búri

Primátor Hattas si želá futbal v meste bez mafiánskeho pozadia.

NITRA. FC Nitra je platobne neschopný, súd na majetok klubu vyhlasuje konkurz a veritelia si môžu prihlasovať pohľadávky – to vyplýva z pondelkového verdiktu Okresného súdu. MY noviny majú k dispozícii celý sedemstranový dokument. Očakáva sa jeho zverejnenie v Obchodnom vestníku.



Po návrhu na konkurz a konkurznom konaní cinklo takmer finálne štádium – vyhlásenie konkurzu. Je to „game over“ a 114-ročnej značke odbil posledný zvon? Nepredbiehajme. Radnica tvrdí „á“, klub „bé“ a pohľad ponúkol aj právny odborník.

Zisťovali sme, čo sú azda posledné šance FC Nitra a čo by definitívna potvrdenka konkurzu znamenala pre áčko, mládež a nájomnú zmluvu na štadióne.

AJ TOTO SA DOZVIETE Prečo mohol byť FC Nitra v konkurze už pred desiatimi rokmi,

či by vyhlásením konkurzu klub stratil štadión,

čo by okamžite hrozilo mládežníkom a čo nie áčku,

takmer 200 slov primátora Hattasa o futbale: o tvrdohlavosti manažérov FC Nitra, spájaní či futbalu bez mafiánskeho pozadia,

aké odvolanie klubu (ne)ponúka Okresný súd,

ohnivá reakcia Lenčéša z FC Nitra: o porušení zákona, súdnom konflikte záujmov a trestnom oznámení,

pohľad právneho odborníka: prečo ani zďaleka ešte nie je hotovo.

Konkurz už pred desiatimi rokmi?

Štrnásť exekúcií, 1,5-miliónové záväzky, záporné vlastné imanie, 288-tisícový dlh mestu a Nitrianskej investičnej spoločnosti či riziko premlčania pohľadávok. S takými argumentmi radnica v marci poslala klub do konkurzu. A rozkrútila justičné turbíny. Smerujúce k vyhláseniu konkurzu a výmazu tradičnej značky z obchodného registra. Trvalému zániku.

Napriek tomu, že FC Nitra deklaroval vyriešenie štyroch z piatich navrhovateľov konkurzu, Okresný súd ho uznal platobne neschopným. A v pondelok na jeho majetok vyhlásil konkurz. Aj s odvolaním na štyri správy predbežnej správkyne konkurznej podstaty Michaely Vadkerti, ktorá v 45-dňovej lehote zisťovala majetok klubu. Poukázala, že postačuje aspoň na uhradenie nákladov konkurzu.

„Uznesenie o vyhlásení konkurzu potvrdzuje dlhodobé tvrdenia mesta a Nitrianskej investičnej o tom, že argumenty FC Nitra sú postavené na vode. Hoci funkcionári klubu na mestských zastupiteľstvách a po nich neustále spochybňovali návrh na vyhlásenie konkurzu, súd potvrdil, že nemali pravdu,“ povedal nám Marek Ďuran, právny zástupca radnice a Nitrianskej investičnej.

Podľa jeho slov mal FC Nitra skončiť v konkurze zrejme už pred desiatimi rokmi.

„V záverečnej správe to uviedla predbežná správkyňa konkurznej podstaty Michaela Vadkerti. Tak dlho je klub podľa nej v predlžení a má záväzky vyššie než hodnotu majetku. Jednoznačne odporučila vyhlásiť konkurz. Po zverejnení uznesenia o vyhlásení konkurzu v Obchodnom vestníku sa rozbehne proces rozpredaja majetku FC Nitra a. s., pričom výťažok bude slúžiť najmä na uhradenie trov konkurzu a pomerné uspokojenie veriteľov FC Nitra a. s. Po skončení konkurzu nastane výmaz FC Nitra a. s. z obchodného registra,“ dodal Ďuran.

Stratili by štadión

FC Nitra od 12. apríla žije a dýcha v konkurznom konaní. Áčkari i mládež normálne trénovali i hrali zápasy a teraz sa chystajú na novú sezónu.

Oficiálna potvrdenka vyhláseného konkurzu by ale všetko zmenila. Aktivovala by článok 11.1.3. v nájomnej zmluve futbalového areálu – kontrakt by zanikol a klub by stratil právo využívania štadióna a ihrísk pod Zoborom.

„Súd síce vyhlásil konkurz FC Nitra, ale právoplatný bude až zverejnením v Obchodnom vestníku a ustanovením správcu konkurznej podstaty za štatutára. Keď sa tak stane, klubu zanikne nájomná zmluva a bude požiadaný o opustenie priestorov,“ potvrdil Vladimír Ballay, konateľ Nitrianskej investičnej spoločnosti.

Vyradenie mládeže?

Vyhlásenie konkurzu však nemá priamy súvis so štvrtoligovým áčkom.

„V predpisoch ZsFZ nestojí nič o vylúčení klubu zo súťaže, ak sa ocitne v konkurze. FC Nitra zatiaľ pre figurovanie v štvrtej lige zo športového hľadiska spĺňa všetko, čo má. Ide totiž o amatérsku súťaž nepodliehajúcu licenčným kritériám. Zväz ho z nej môže vylúčiť iba v špecifických prípadoch – po troch kontumáciách v sezóne, respektíve odohraní šiestich stretnutí počas neuhradenej mesačnej zbernej faktúry,“ povedal nám Ľubomír Zábojník, vedúci sekretár Západoslovenského futbalového zväzu.

Iná káva je licencia Útvaru talentovanej mládeže.