Dva kluby v okrese Galanta sa zlúčili

V Malej Mači sa naďalej bude hrať šiesta liga Juh.

Futbalisti Malej Mače budú ďalej v šiestej lige pokračovať pod hlavičkou FC Slovan Galanta B. Prišlo totiž k zlúčeniu klubov, funkcionári stihli tento sobáš do konca mája sprocesovať. Hráči Malej Mače budú preregistrovaní do galantského klubu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na tomto riešení sa zhodli čelní predstavitelia oboch klubov, Malú Maču zastupoval Patrik Varjú, prezident klubu a zároveň sponzor.

„Futbal v Malej Mači financujem deväť rokov. Keď som prišiel, boli sme v najnižšej súťaži. Najskôr sme postúpili do majstrovstiev okresu a potom do piatej ligy, ktorá sa neskôr premenovala na šiestu ligu. Dosiahli sme pekné úspechy aj v Slovenskom pohári, kde sme porazili silných súperov a hral u nás aj Slovan Bratislava,“ povedal na úvod Patrik Varjú pre MY noviny.

Do Malej Mače zverboval mnohých šikovných hráčov, o niektorých z nich je v lete záujem vo vyšších súťažiach.