Neded má nového trénera

Klub z okresu Šaľa pracuje na doplnení kádra.

Futbalisti Nededu majú za sebou ťažkú piatoligovú sezónu. Mali v nej solídnu jeseň, ale na jar uhrali len 6 bodov, takže rok 2023 im zatiaľ priniesol málo radosti.

Po piatich jarných kolách sa vzdal tréner Macek, sezónu dokrútil na dvoch stoličkách Marián Felix - ako prezident i tréner.

Už niekoľko dní však majú futbalisti Nededu nového trénera.

„S funkcionármi som sa stretol už na poslednom zápase minulého ročníka. Chceli by sme udržať seniorský futbal v klube na úrovni, ktorú si Neded zaslúži, a stabilizovať hráčsky káder. Radi by sme opäť prilákali naspäť úžasných fanúšikov, ktorých Neded vždy mal. V klube sú vytvorené veľmi dobré podmienky s majoritnou podporou obce a sponzorov,“ rozhovoril sa pre MY noviny nový tréner.