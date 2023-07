Veľké zbrojenie Močenka či Jelenca, skvelý hráč do Mojmíroviec, žeby aj do Výčap?

Zoznam prvých (ne)potvrdených prestupov v siedmej lige.

Aj v oblastnom futbale sa roztočil prestupový kolotoč. Hoci súťažné zápasy začnú až za dva týždne, šestnásť tímov najvyššej súťaže ObFZ Nitra už hlási prvé hráčske či trénerské zmeny, väčšina sa optikou počtov posilnila. Obvolali sme ich a spísali viaceré zaujímavosti.

V Žitavanoch je rušno s exligistami, Dolné Obdokovce musia plátať zálohu, Mojmírovce ulovili super futbalistu, Výčapania kujú skvelý comeback, Jelenec poriadne zbrojí, Čierne Kľačany zmenili trénera a majú prvé tri posily (AC Nitra tiež), v Močenku posilňujú i riešia dôležitý otáznik a ktorá pätica skončila v Rumanovej?

Veľký Cetín sa rozlúčil so stredopoliarom Bírom, ide do Čakajoviec. Iný odchod zatiaľ neeviduje. Plánuje dve-tri posily. Koketuje aj so zaujímavým navrátilcom.

Rišňovce privítali Gálika z Kľačian, Komárňanského z Veľkého Zálužia a kariéru obnoví Páleník. Ďalší novici sú v riešení.

V Janíkovciach skončil funkcionár Depeš, ktorý klubu pomohol v najhoršom. Zháňajú posily, pár z nich už majú potvrdené ústnym prísľubom. Rátajú s udržaním Jodiho, skúšaného FC Nitra a Brančom.

Čakajovce potvrdili príchod Bíra z Veľkého Cetína a Bačíka, naposledy 17-gólového strelca Nového Tekova. Po zranení sa vracia Stracinski.