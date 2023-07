Obmedzenia na Via Pribina budú trvať dva mesiace

Práce majú byť hotové v septembri.

NITRA. Vodičov čakajú na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina obmedzenia. Už v tomto týždni sa začnú rozsiahle údržbové práce.

Štyri fázy Prvá fáza: R1 Via Pribina, smer Trnava, od km 41,000 do km 38,168 Druhá fáza: R1 Via Pribina, smer Banská Bystrica, od km 38,118 do km 41,950 Tretia fáza: R1 Via Pribina, smer Banská Bystrica, od km 79,050 do km 84,053 Štvrtá fáza: R1 Via Pribina, smer Trnava, od km 81,000 do km 78,000

Rozdelené sú do štyroch fáz, potrvajú dva mesiace. Všetko má byť hotové v septembri. Cieľom je skvalitniť vozovku.

„Práce zahŕňajú odfrézovanie pôvodnej opotrebovanej vrstvy asfaltu a aplikáciu nového povrchu, ktorý zvýši kvalitu vozovky a výrazne predĺži jej životnosť,“ informoval Quentin Duchâteau, zástupca generálneho riaditeľa Via Pribina.

Pracovníci obnovia 124 000 metrov štvorcových vozovky.

„Počas realizácie prác bude prebiehať uzatváranie najprv rýchleho jazdného pruhu. Po jeho obnove sa pristúpi k obnove pomalého jazdného pruhu,“ doplnil Quentin Duchâteau.

V obnovených úsekoch bude nanovo vyznačených celkovo 87 kilometrov čiar vodorovného dopravného značenia.

„Urobíme všetko preto, aby sme minimalizovali dopad prác na premávku. Našou prioritou je bezpečnosť vodičov a pracovníkov na ceste,“ povedal zástupca generálneho riaditeľa Via Pribina.

Koncesionár avizuje, že všetok odstránený asfalt dá zrecyklovať, ide o 4978 metrov kubických. Odvezú ho do recyklačného centra spoločnosti EUROVIA SK pre jeho ďalšie využitie.

Cesta bola spustená do prevádzky v roku 2011 ako prvý slovenský projekt verejno-súkromného partnerstva spolu s ministerstvom dopravy.



