FC Nitra je v konkurze, potvrdilo mesto. Klub avizuje odvolanie

FC Nitra sa odvolá

Po zverejnení tlačovej správy mesta Nitra na mynitra.sk redakciu MY Nitrianskych novín kontaktoval Milan Lenčéš, predseda predstavenstva FC Nitra. Jeho reakciu uvádzame v plnom znení.

„Rozhodnutie Okresného súdu v Nitre nie je právoplatné. To, že mesto Nitra niečo tvrdí, to ešte neznamená, že to tak aj je. FC Nitra, a. s., zajtra podáva odvolanie na Krajský súd v Nitre a počkáme si na rozhodnutie. Zatiaľ sa riadime iba tým, že pokiaľ nie je právoplatné rozhodnutie Krajského súdu, poprosíme o zastavenie šírenia nepravdivých a poplašných správ. V opačnom prípade budeme podnikať právne kroky a požadovať odškodné za vzniknuté škody,“ povedal Milan Lenčéš.