Dal si flector, štamprlík a s boľavým členkom kopol 30 penált

Vrábeľská penalta mala vydarený druhý ročník.

Kto môže skoro celú noc šantiť na ihrisku? Len futbaloví blázni v dobrej nálade.

Od 21. hodiny večer do pol tretej nad ránom trvala súťaž v kopaní jedenástok, ktorú zorganizoval Ladislav Kováč na ihrisku TJ Dyčka. Akciu, ktorá mala pod umelým osvetlením svoje čaro, podporilo mesto Vráble a NSK.

Zaregistrovalo sa 102 strelcov, ktorí čelili piatim brankárom (Roman Palovčík, Marián Černák, Ladislav Kúti, Pavol Frajka, Marek Gaži). Štartovné bolo 5 eur, každý účastník mal jedného „žolíka“, čiže právo na jednu opravu. Medzi účastníkmi boli mnohí futbalisti z regiónu, vrátane Thomasa Kotlára, ktorý má aj štarty v prvej lige.

Víťazom sa stal chalan, ktorý žolíka ani nepotreboval. Pritom prišiel s výronom na svojej streleckej ľavačke, ale odchádzal bohatší o 400 eur.

Ďalej sa dozviete * kto sa stal víťazom súťaže * akú taktiku mal * kde hrá futbal a s ktorým zaujímavým spoluhráčom * kto skončil na druhom a treťom mieste

„Prišiel som s vrábeľskou partiou a dúfali sme, že jeden z nás to vyhrá. Ale že to budem ja, to som nečakal. Dal som si flector a nejako som to odkopal. Po každej druhej penalte som si dával štamprlík na odvahu, ha-ha.