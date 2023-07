Župný úrad v Nitre vytopilo, už týždne odstraňujú škody

Dva odbory čaká v auguste sťahovanie, vymenia si miesto.

NITRA. Župní úradníci sú už niekoľko týždňov v provizóriu. Vytopilo ich. Havária sa stala v prenajatých priestoroch na Rázusovej ulici.

„Pravdepodobne v nočných hodinách praskla vodovodná trubka pod batériou v kuchynke na druhom poschodí. Boli to prúdy vody,“ povedal riaditeľ úradu Peter Privalinec.

O havárii sa dozvedel o šiestej ráno od vrátničky: „Hneď sme kontaktovali majiteľa budovy a ešte v ten istý deň sa začali sanačné práce.“

Trvajú dodnes, úradníci sú dočasne natlačení v kanceláriách na vyšších poschodiach, ktoré nevytopilo. Do pôvodných priestorov sa majú vrátiť do konca júla.

„Najdlhšie trvalo vysúšanie stien, podláh a stropov,“ doplnil Privalinec.

Pripravený bol aj scenár, že sa ľudia presunú do župného domu, no nakoniec to nebolo nutné.

Po odstránení následkov potopy však jeden presun nastane – odbor majetku sa vymení s odborom sociálnych činností. Prvý je teraz na Kupeckej, druhý na Rázusovej.

Poškodila aj techniku

Voda podľa riaditeľa poškodila kazetové stropy, nábytok, podlahy aj časť výpočtovej techniky.

„Práce sú hradené z poistenia majiteľa budovy a z poistenia úradu (nábytky, počítače),“ upresnil.

Podateľňa aj oddelenie posudkových činností na odbore sociálnych vecí fungovali nepretržite, klientov úradu sa vraj havária nedotkla.

Práve sociálny odbor by mali už v auguste ľudia nájsť v centre mesta – na spomínanej Kupeckej ulici. S vytopením to nesúvisí.

Komisia nie je nadšená

„Logiku má, aby odbor majetku, ktorý je teraz na Kupeckej, sedel spolu s ekonomickým odborom,“ zdôvodnil riaditeľ úradu.

Avizuje, že k presunu príde v auguste: „Hneď, ako sa vymaľujú posledné kancelárie na vytopenej Rázusovej.“