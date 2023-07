Drsná konkurencia či skvelé pre slovenský futbal? V Nitre riešia nevídané

Jeden z nitrianskych klubov dáva za vzor FC ViOn.

NITRA. Tretie ligy U19 i U17 budú nevídanými oslavami regionálnych derby. Kým v minulej sezóne celá Nitra mala iba štyri dorastenecké tímy, do novej sezóny prihlásila desať – no až osem v tretej lige (začína 19. augusta)!

Futbalová rodina diskutuje o konkurenčnom boji o hráčov, no na svete je aj prudko pozitívny pohľad.

MY noviny o dorasteneckom boome hovorili priamo so zástupcami ČFK, FC, Chrenovej a AC. Naschvál práve po víkendovom konci obdobia „tvrdých“ prestupov (hosťovania sa dajú robiť do konca septembra).

Aby všetci hrali

ČFK je už rok nitrianskou mládežníckou jednotkou. Do novej sezóny prihlásil až osemnásť družstiev. Druholigovým dorastom U19 a U17 spravil béčka v tretej.

„Za treťoligový starší dorast budú prevažne nastupovať hráči z kategórie U18, za mladší zase z U16. Ide nám o to, aby každý mládežník hral zápasy a ešte aj v dobrých súťažiach. V štyroch tímoch zatiaľ pracujeme s vyše šesťdesiatimi dorastencami. Druholigové mužstvá sa pripravujú päťkrát týždenne,“ informoval prezident klubu Henrich Benčík.

Čermánske mladšie dorasty z druhej i tretej ligy trénuje Matej Fábry. Starších kolegov vedie František Urbanič.

V článku sa dočítate aj: ako sa plnia treťoligové dorasty ČFK, FC, Chrenovej a AC,

prečo má byť osem dorastov v tretích ligách považuje "skvelé pre slovenský futbal",

prečo padla akadémia Chrenovej a AC,

čím by ViOn mohol byť vzor pre Nitru,

na akom väčšom cieli chce pracovať AC.

Skvelé pre slovenský futbal

FC Nitra po lanskom páde z prvých líg mal s dorastmi hrať druhé, no pred výkopom odstúpil. Po ročnom výpadku ich prihlásil do tretích.

„Tím U17 sme vyskladali, dominantným je ročník 2008. Pripravuje sa spolu s ‚devätnástkou‘, ktorú plánujeme zložiť, ďalší starší dorastenci majú pribudnúť začiatkom augusta, kedy rozdelíme aj tréningový proces. S budovaním kádrov ešte máme čas. Mená trénerov zatiaľ nechceme zverejňovať,“ povedal nám Miloš Foltán, športový riaditeľ klubu.

V nitrianskej futbalovej rodine zväčša počuť o bitke o dorastencov, z FC však ide iná optika.