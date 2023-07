ViOn mal sľub od Chovana, vábi známeho strelca. Akadémia má rekordný rozpočet

Do akadémie vrazia najviac peňazí v histórii.

MY Nitrianske noviny na prahu novej sezóny vyspovedali majiteľa FC ViOn Viliama Ondrejku. (Zdroj: SITA)

ZLATÉ MORAVCE. Päťdesiate deviate najväčšie mesto na Slovensku vstupuje do šestnástej prvoligovej sezóny. S comebackom fanklubu na tribúny. Akadémiou pripevnenou v elitných súťažiach dorastu i žiakov. S visačkou šéfa celého Nitrianskeho kraja.

Tam, kde kedysi bola iba lúka, dnes na šlágre chodia tisícové návštevy. Viliam Ondrejka má z prirodzeného rastu FC ViOn radosť. Nehynúcim elánom do futbalu ho aj po šesťdesiatke naviguje s obozretným kompasom. S majiteľom rodinného klubu sme sa zhovárali na štarte nového ročníka Niké ligy.

Ako ste si vyhodnotili hektickú minulú sezónu? Kde nastali chyby vedúce k jedenástemu miestu?

Príčiny treba hľadať vzadu, už dlhšie sme balansovali na týchto priečkach. Zo všetkého negativizmu treba preladiť do pozitívnej roviny – sme jedenásti na Slovensku, čím sa málokto môže pochváliť. Samozrejme, príčiny sme si rozobrali, chyby nastali v kádri i klube, no aj z tohto pohľadu sme sa poučili a všetko dobré si preniesli do novej sezóny.

Ďalšiu spoluprácu ste ponúkli každému hráčovi z jarného kádra, napokon ostali jedenásti a prišlo desať novicov. Očakávali ste taký výrazný pohyb?

Priznám sa, že nie. Slovo som dodržal a každému hráčovi po sezóne ponúkol ďalšie pôsobenie v FC ViOn. Niektorí si zohnali lepšie angažmány, zrejme hlavne platovo. Očakával som menší pohyb, ale všetko zlé je na niečo dobré.

Azda najviac môžu chýbať Lukáč a Almeida. Nešlo ich udržať?

Lukáč už v zime avizoval ponuku z Poľska a zrejme sa jej držal. Ponúkli sme mu novú zmluvu, chcel ostať, no treba rozumieť, že Bielsko-Biala mu ponúklo lepšie finančné podmienky. Náš klub je stavaný na tom, aby sa hráči od nás posúvali do kvalitnejších angažmánov.