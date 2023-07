„Cifrove“ pušky sa idú predať. Rýchlici dostali jasné pokyny

Nepôjdeme si len tak zahrať, trúbi do ligy tréner vionistov.

ZLATÉ MORAVCE. Rozhodnou chôdzou precupital schodmi a uvítal nás pevným stiskom. Na stole sa nabíjali športtestery. Vľavo pri skrini sa z tabule usmievala nakreslená zostava. Hĺbková so zdvojenými postami. Trénerská kancelária v hoteli ViOn je síce malá, no už z nej vyšli veľké veci.

„Obľúbená činnosť okrem futbalu? A to je aká, prepána? Futbalom žijem od rána do večera,“ usmieval sa VLADIMÍR CIFRANIČ, keď vypĺňal tradičný predsezónny dotazník MY Nitrianskych novín.

Okolo behal jeho syn Adam (11), prípravkár AS Trenčín. Ďalší potomok Filip (19) sa zase súťažne venuje florbalu.

V rozhovore sa dočítate aj: aké pokyny dostali krídla,

aký typ hráča ešte hľadajú,

ako si zvolili hrotový tandem,

prečo verí mladému tímu

Príprava nie je zrkadlo

Tato po novom trénuje Zlaté Moravce a v Niké lige nechce hrať druhé husle. Azda sú päť víťazstiev a jedna prehra z letnej prípravy sľubnou predtuchou. Od hráčov chce drinu. Mimochodom, najlepšie vstupné fyzické testy zapísali Gono, Duga a Mondek.

„Pozitívnu bilanciu z prípravy nepreceňujem, nie je objektívnym zrkadlom, tým bude až liga. Tešilo ma, že vo viacerých pasážach proti kvalitným Vasasu a Györu sme dominantne držali loptu a zatlačili súpera, no boli tam aj nedostatky. S arabským Baniyasom sme už polčas mohli vyhrať 3:0, vytrápili sme sa v koncovke. Musíme lepšie premieňať šance,“ lámal si hlavu Vladimír Cifranič.

Jasná tvár

Nie je tréner-údržbár ani betonár, má rád góly, veď ako Ševelov asistent s Trenčínom dvakrát bral double – vyhral ligu i pohár. Na vionistov chce byť náročný, priúča ich útočnému štýlu. Sebe vlastnému.

„Tím sme sa snažili dopĺňať presne na tento herný prejav. Aj preto privádzame posily, ktoré si prešli žilinskou a trenčianskou školou a moderný futbal majú vžitý. Vieme, že nebudeme stále dominovať, prídu aj zápasy, v ktorých budeme musieť hrať z hlbšieho bloku a na brejky. Tvoríme nový tím a niektoré veci potrebujú čas. Chceme však mať rozpoznateľný štýl hry, jasnú tvár, ideálne ofenzívnu,“ rozprával muž, ktorému pri Žitave rýchlo začali hovoriť „Cifro“.

Pokyny pre krídla

Jeho pušky rozkrútia otáčky hlavne z krídel, ak sa pätica rýchlikov stretne s formou a obíde zranenia.