Tento hráč môže byť jackpot. Chcel by nezvyčajný futbal

Miroslav Gono: Bolo by hlúpe teraz pozerať na peniaze.

Rozhovor vznikol aj vďaka komerčno-redakčnej prílohe FC ViOn v aktuálnych MY Nitrianskych novinách.

Než sa vionisti prezliekli, keď im o deviatej ráno cinkol tréningový zraz, pätnásť krokov od dverí šatne už ex-žilinská partička mastila teqball (akoby stolný tenis s loptou). Velil jej MIROSLAV GONO. „Údery“ odvracal pravačkou, ľavačkou, hlavou, vonkajškom... S loptou sa maznal priam s detskou radosťou v očiach.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Do Zlatých Moraviec nezvykli chodiť hráči tohto rangu! Mädlia si ruky z dvojsezónnej zmluvy s 13-násobným reprezentantom do 21 rokov. Naposledy hosťoval vo Wisle Plock, no zranil sa v poľskej Ekstraklase si uchmatol iba 69 minút.

V článku sa dočítate aj: prečo si Gono vybral FC ViOn,

prečo nepozeral na peniaze,

čím sa blysol v príprave,

o aký "nezvyčajný futbal" sa tím pokúsi,

čo Gona na ViOne prekvapilo.