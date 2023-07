Stavjaňa sa veľa pýta, Buček má čísla ako z NHL. Zaujímavosti o kondičke Nitranov

Kondičná príprava? Slovensko zaspalo dobu, vraví kondičný tréner Nitry

NITRA. Fitko s 20-ročnými strojmi? Zabudnite. Už aj takto sa hokejová Nitra blíži k slovenskej špičke.

Trénuje bojovníkov MMA Kleina, Budaya a Barboríka, v Bratislave asistoval v letnej príprave Tatara či Feherváryho a od lanského strieborného play-off dohliada na kondičku corgoňov. Bývalý zápasník a juniorský majster sveta v hokejbale Miloslav Cebo otvoril MY Nitrianskym novinám komnatu hokejového potu a driny.

V rozhovore sa dočítate aj: ktorí hokejisti mali najlepšie fyzické testy,

čím je úchvatná kondička Mezeia a čo ho Cebo naučil,

ktoré čísla má Buček ako z NHL,

čím je jedinečný Gill,

ako sa dajú ovplyvniť zranenia,

ako v Nitre vážia hokejistov a koľko majú mať tuku v tele,

čo má jesť hokejista a či si môže dať cez víkend dať tri pivá,

čo Cebovi odhalil kondičný tréner českej reprezentácie.

Zaspali sme dobu

Ako je na tom nitriansky klub na úrovni kondičnej prípravy v porovnaní so slovenským a európskym štandardom?

Nechcem vyznieť ako mudrlant, ktorý ma právo hodnotiť úroveň kondičnej prípravy na Slovensku. Môj skromný názor však je, že sme zaspali dobu a podmienky pre kondičnú prípravu sú v extralige na veľmi slabej úrovni. Chýba vybavenie, financie a hlavne voľnosť pre kondičných trénerov. Česko je na tom o dosť lepšie, o zahraničí ani nehovorme, všade sa však nájdu výnimky.

Kanaďania, Švédi či Fíni sa nieže s činkou, ale so štrukturovaným tréningom stretávajú už v šestnástich rokoch. Slováci často najskôr až v dvadsiatich dvoch. Našich mladých hokejistov ku správnej kondičnej príprave, životospráve a regenerácii nemal kto viesť, mnohí sú po zápasoch zvyknutí na vyprážaný syr s tatárskou omáčkou, čo nie je najvhodnejšie.

Nemyslím si, že máme horších hokejistov ako spomínane krajiny. Pozrite sa na Dvorského, Slafkovského, Nemca, Mešára, Sýkoru, Molnára či najnovšie Pekarčíka – oni všetci sú výnimka. Výsledok, ako môže vyzerať hokejista, ak od šestnástich spolupracuje s kondičným trénerom.

Naše kluby začínajú chápať dôležitosť kondičného trénera a fyzioterapeuta. Sme na začiatku, potrebujeme čas, no ideme správnym smerom.

Ani v Nitre sa nemáme na čo sťažovať. Stroje a podmienky v zastaranom „gyme“, kde sa azda tridsať rokov nič nerobilo, klub vlani na moje i hráčske želanie zmodernizoval. Prezident Miro Kováčik prijal naše myšlienky s veľkou ochotou. Vďaka tomu sa dnes na úrovni kondičnej prípravy blížime ku slovenskej špičke, Slovanu a najmä Košiciam. Zakúpili sme fotobunky na meranie šprintov, diagnostický systém just jump a mnoho iného, časom by sme chceli ísť aj do športtesterov. Sme zrejme jediný klub, ktorý vie väčšinu fyzických testov spraviť na vlastnej pôde a nemusí hráčov posielať do externých tréningových centier.

Ako veľmi na vaše poznatky o hráčskej kondícii dajú tréneri na čele so Stavjaňom?

S „Tondom“ mám skvelý vzťah. Je to typ trénera, u ktorého si musíte získať dôveru. Stavjaňa sa veľa pýta, zaujíma a stále sa vzdeláva. Rozumie, že dôraz na kondičnú prípravu ide vpred, je otvorený novým veciam. Predovšetkým do letnej prípravy sa angažuje viac než iní tréneri. Nedá si vziať napríklad pondelkové plyometrické cvičenia na výbušnosť a dynamiku, stredajší piesok či piatkové kruhové alebo intervalové tréningy.

Vo veľa kluboch hlavní tréneri neraz rozprávajú kondičným do roboty, i keď aj tu sa nájdu výnimky. V našich končinách totiž nebol zvyk mať kondičného trénera, často našu robotu robili hlavný a asistent.

Čo všetko vaša práca obnáša?

Som dennodenne na zimáku a venujem sa hráčom. Niektorí chodia do fitka pred tréningom, iní po ňom. Napríklad Kanaďania sa doobeda fokusovali na tréning na ľade a poobede na silové veci.

Hokejistom pripravujem individuálne plány, sledujem, čo im chýba vo výkonnosti, vyhodnocujem výsledky testov. Niekto musí schudnúť, ďalší obaliť svaly, lebo je náchylný na zranenia, iný potrebuje lepšiu výbušnosť... Spoločne mažeme deficity.

Skvelo sa uviedol aj 17-ročný

Aké fyzické testy hokejisti podstupujú?

V letnej príprave chceme poznať vstupné i výstupné testy a medzitým na nich aplikovať tréningový program.

Fotobunkami meriame šprinty na desiatich metroch, potom zmenu smeru v rýchlosti, na diagnostiku výbušnosti vertikálny výskok s protipohybom a bez, tiež päťminútový airbike test. Pred začiatkom sezóny hráči podstupujú Wingate test, zaujíma nás anaeróbna zložka pripravenosti, teda v plnej záťaži.

Kto z nitrianskych hokejistov mal najlepšie fyzické testy?

Rozdelil by som to na dve kategórie.